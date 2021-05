Torneo di beach tennis e calcio tennis al Marina Bay di Marina di Ravenna per sostenere l’AIL

Domenica 30 maggio si svolgerà presso il Bagno Marina Bay di Marina di Ravenna il torneo a squadre miste di beach tennis e di calcio tennis, ALL BEACH DAY organizzato dalla società BeachTennisRavenna.

Il ricavato sarà destinato all’Associazione italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma. – Ail Ravenna – per aiutare le persone affette dalle malattie del sangue. Alle prime 50 coppie iscritte verrà regalata la maglietta di Lab84, in palio interessanti premi per i partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte fin d’ora. Per ulteriori informazioni: 348 095 5384 Luca.