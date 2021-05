A Tagliata di Cervia, dal 28 di maggio al 29 agosto, apre la farmacia comunale in Piazzale dei Pesci

Con un ordinanza firmata il 14 maggio, il Sindaco di Cervia, Massimo Medri, ha autorizzato per l’anno 2021 l’apertura della farmacia Comunale Succursale di Tagliata di Cervia, in Piazzale dei Pesci n. 2/c dal giorno 28 maggio al giorno 29 di agosto.

Spiegano dal Comune che sebbene nell’attuale contesto non sia possibile sapere se e quando l’affluenza turistica stagionale sarà tale da comportare un bisogno di assistenza farmaceutica superiore a quello garantito dalle farmacie del Comune di Cervia è stata “valutata l’importanza di garantire un servizio pubblico con le esigenze connesse alla specificità dell’ambito territoriale sul quale insiste la farmacia”. Inoltre “con la graduale ripresa dell’avvio delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Considerata quindi la riapertura di alcune delle attività commerciali, ricettive e balneari, il sindaco ha decretato “di concedere l’autorizzazione per l’anno 2021 all’apertura della farmacia Comunale Succursale di Tagliata di Cervia, sita in Piazzale dei Pesci n. 2/c – dal giorno 28 di maggio al giorno 29 di agosto”.