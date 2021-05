Appuntamento online con la Super Luna: gli scatti inviati dagli spettatori presentati in diretta

Dopo la serata dello scorso aprile, nuovo appuntamento degli astrofisici dell’Arar di Ravenna per la “SuperLuna” sul web.

Il Gruppo Giovani dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), in collaborazione con l’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta (ARAR – Planetario di Ravenna), l’Associazione Astronomica del Rubicone (AAR) e l’Associazione Astrofili Bisalta (AAB), propone un’altra serata dedicata alla Luna Piena perigea, per gli amici “Superluna”.

In occasione del prossimo plenilunio, nella sera del 26 maggio, in diretta sul canale Zoom dell’ARAR (https://us02web.zoom.us/j/87322471953?pwd=YkNFVXR0RVhzTTVRNlludU9hUHBsUT09) e sul canale YouTube del Planetario di Ravenna (https://www.youtube.com/user/planetarioravenna), a partire dalle 21, Ilaria Calzia (AAB e responsabile dei Giovani UAI) dialogherà con alcuni ospiti importanti e illustri, i quali si alterneranno per parlare del nostro satellite naturale; dalla cartografia lunare alle curiosità, dalla foto digitale a quella col semplice smartphone, sarà l’occasione per imparare ed approfondire le proprie osservazioni e conoscenze personali.

Interverranno Walter Riva, Responsabile della divulgazione UAI, Luca Antonelli del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), che ci parlerà di quelle che sono le più svariate credenze sulla Luna, l’astrofotografo Luca Fornaciari, Alfonso Zaccaria, ex primario del reparto di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna, presidente Associazione Italiana Leucemie (AIL) di Ravenna, osservatore della Luna e disegnatore al telescopio ha pubblicato il libro “Il giro della Luna in 80 mappe”, Piero Bianucci, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico.

Ci sarà anche un collegamento con le postazioni osservative mobili per far vedere immagini in diretta della Luna.

Durante la serata chiunque, astrofili e curiosi in possesso di qualsiasi strumentazione per fotografare (smartphone, macchina fotografica, webcam, ecc.), potrà inviare da tutta Italia gli scatti appena eseguiti della Luna piena che saranno presentati in diretta.

Le immagini vanno inviate via mail a foto@arar.it o via WhatsApp al numero 348 0309900, indicando nome, cognome, località ed eventuale modalità di ripresa. Tutte le foto pervenute, oltre che presentate in diretta, saranno in seguito inserite in una pagina web del sito della UAI (con l’invio dell’immagine si autorizza UAI alla pubblicazione).