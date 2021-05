Concorso Scrivile di Cervia, a fine maggio le premiazioni

E’ giunta alla fase finale la 7^ edizione l’iniziativa “Scrivile”, promossa dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, dedicata ai pensieri per le donne in italiano e dialetto romagnolo. “Scrivile” è realizzata con il patrocinio del Comune di Cervia e Russi e la collaborazione, di Linea Rosa Ravenna, Sportello Donna Cervia, l’istituto Friederich Scurr, la libera Università degli Adulti, il parco delle saline di Cervia e con il sostegno delle testate giornaliste il Resto del Carlino, Corriere di Romagna e Cervianotizie.it.

Tantissimi i partecipanti, anche oltre la Romagna, che hanno inviato i loro elaborati. Sempre importante l’adesione alla “Sezione Speciale” dedicata agli ospiti della casa circondariale di Ravenna, la sezione riservata agli ospiti delle case di riposo Busignani di Cervia e Villaverde di Milano Marittima, nonché quella delle scuole del territorio con l’Ic1 Fermi di Pisignano, Ic2 Manzi di Tagliata, I.C. Arcobaleno di Osimo (AN) e l’Istituto alberghiero T. Guerra di Cervia.

I vincitori di questa quinta iniziativa saranno premiati con un “Diploma e attestato di Merito” alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e associazioni, durante l’iniziativa in programma il 31 maggio alle 20 al centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina, 6/d.

Le letture dei vincitori in italiano saranno a cura di Lorenzo Pieri e Sandra Melandri mentre quelle in dialetto romagnolo a cura di Nadia Galli e Sauro Mambelli; l’accompagnamento e intervalli musicale con il duo Silvia Naldi (voce) e Francesco Bartolotti (chitarra). La grande novità che anche per questa edizione è stato realizzato il libro, che raccoglie tutti gli elaborati del concorso e che sarà consegnato ai partecipanti premiati al termine della serata, la presenza del parco della salina con premi e riconoscimenti speciali, oltre ad una litografia del pittore Claudio Irmi dell’associazione Menocchio di Cervia.

Tutti le informazioni del concorso, sono visibili sul sito dell’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana all’indirizzo: www.associazionefrancescafontana.it all’interno dell’iniziativa “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”. La serata si svolgerà su prenotazione e secondo le indicazioni dettate dal Dcpm Covid 19.