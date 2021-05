Faenza. Stefano Bertozzi (Fd’I) sul Palio: “Compromesso forzato. La coabitazione tra il Calcio ed il Palio doveva essere risolta da tempo”

Stefano Bertozzi, consigliere comunale a Faenza per Fratelli d’Italia, ha presentato un ODG in merito alla questione “Palio di Faenza” in seguito all’annuncio da parte dell’Amministrazione Comunale della data della manifestazione del “Palio del Niballo” che si correrà sabato 31 luglio in orario serale allo stadio Bruno Neri.

“La decisione è stata ufficializzata solo il 21 maggio dopo una serie di confronti serrati in ambito di Comitato Palio e fuori dal comitato con la società Faenza Calcio ed i suoi rappresentanti. La cronaca racconta ancora come la scelta definitiva porti con sé l’annullamento per il secondo anno consecutivo del torneo della Bigorda d’Oro” commenta Bertozzi -. Sugli eventi collegati alla gara vera e propria, e cioè sfilata storica, ingressi allo stadio, cene propiziatorie, manifestazioni collegate, l’Amministrazione ha deciso “vi sarà un confronto con le autorità di pubblica sicurezza per concordare l’organizzazione e la logistica nel rispetto delle norme di sicurezza in continua evoluzione”.

“L’Amministrazione Comunale ha inoltre fatto sapere – prosegue – che sul nodo della coesistenza tra Faenza Calcio e Palio «sarà subito avviato un percorso progettuale che possa portare in tempi brevi a dividere le strade, con impianti in uso esclusivo per ciascuna delle due attività. Tale impegno formale è già stato preventivamente comunicato alle parti interessate».

Secondo Bertozzi non è stato individuato un percorso chiaro in termini di tempi, progetti, risorse, logistica, e “quello che sì è registrato altro non è che un “compromesso forzato” tra il mondo dei Rioni, le Istituzioni e la società Faenza Calcio che non accontenta davvero nessuno”.

“La coabitazione forzata tra il Calcio ed il Palio doveva e poteva essere risolta da tempo, il nuovo stadio per il Faenza Calcio doveva e poteva essere stato già realizzato, il Bruno Neri rimesso in sicurezza e dedicato esclusivamente al Palio ed alle manifestazioni collegate doveva e poteva già essere realtà – sottolinea in consigliere di Fratelli d’Italia -. Si è invece favorita, raggiungendo quest’anno l’apice, una contrapposizione tra due mondi (Calcio e Palio) che non ha fatto altro che portare nocumento alla città nel suo complesso, ed alle tante famiglie faentine che questi due mondi alimentano nel particolare”.

Nel suo Odg, Bertozzi chiede a Sindaco e Giunta di “individuare entro il corrente anno un progetto definitivo di separazione delle attività del Faenza Calcio e del Palio del Niballo che preveda: la messa in sicurezza e l’assegnazione al mondo Rionale e/o ai suoi rappresentanti dello Stadio Bruno Neri, così da farlo divenire centro permanente della giostra e di ulteriori attività collegate non realizzabili in Centro Storico; la realizzazione di un nuovo stadio per il Faenza Calcio in zona da definire, con preferenza per le aree a vocazione sportiva già esistenti.

Il consigliere chiede di “inserire i progetti sopra individuati in tutti gli strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla norma, già a partire dalla programmazione 2021 per gli anni 2022 e seguenti” e di “valutare l’accesso al credito sportivo e/o a qualsiasi altra forma collegata o esclusiva di finanziamento e/o cofinanziamento”.