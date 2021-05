Proseguono i corsi di intreccio, che vanno sotto il titolo generale di Raccoglitori creativi, organizzati dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo per avvicinare gli interessati a recuperare antiche e innovative tecniche dell’arte dell’utilizzo intelligente ed estetico del patrimonio vegetale, selvatico e coltivato, nelle nostre campagne.

In particolare, sono ancora aperte le iscrizioni per il Corso di intreccio caotico che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 maggio presso l’Ecomuseo.

L’esperienza è rivolta ad adulti che, sotto la guida degli esperti maestri Arianna Ancarani e Aurelio Piano, conosceranno caratteristiche e modalità di preparazione delle materie prime e apprenderanno innovative tecniche di intreccio per realizzare manufatti creativi. I raccoglitori creativi, dopo aver appreso le tecniche base dell’intreccio caotico potranno recuperare e utilizzare materiali vari quali salice, vitalba, sanguinello, ulivo, ginestra e glicine.

Proprio le tecniche di intreccio caotico sono state utilizzate da Ancarani e Piano per l’allestimento, tuttora in via di realizzazione presso il parco pubblico di Villanova, della Casetta de Mazapegual e dell’Arco Balena. L’iniziativa fa parte dell’idea-progetto L’Albero racconta Storie Intrecciate, che prevede la restituzione di spazi verdi per il gioco dei bambini, con strutture armoniose e fruibili, realizzate con sramature di salice e altri arbusti locali.

Le lezioni del Corso di intreccio caotico si terranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 di sabato 29 e domenica 30 maggio e si svolgeranno secondo i protocolli di sicurezza anti-Covid. Il costo è di 90 euro a persona per entrambe le giornate, compreso il pranzo nella famosa Locanda dell’Allegra Mutanda, con un menu caratterizzato da prodotti tipici e vini locali.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri

via Ungaretti 1 – Villanova di Bagnacavallo

tel. 0545 47122

erbepalustri.associazione@gmail.com

www.erbepalustri.it