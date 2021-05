Cervia promuove le iniziative per i 700 anni dalla morte di Dante ampliando l’offerta turistica della città

Una giornata molto importante quella di ieri. Dopo le chiusure imposte dalle normative legate all’emergenza sanitaria, 60 operatori turistici cervesi hanno potuto visitare la mostra “DANTE. La visione dell’arte” allestita presso i Musei San Domenico di Forlì. Organizzata da Confcommercio Ascom Cervia e dall’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” la visita ha avuto il compito principale di far conoscere agli operatori turistici le eccellenze, stimolando la conoscenza dell’offerta turistica di altissimo livello presente nel nostro territorio tra gli ospiti che soggiornano a Cervia.

La grande collaborazione tra Confcommercio Ascom Cervia e i Musei San Domenico continua dal 2006.

La mostra “DANTE. La visione dell’arte” intende restituire una rilettura della figura di Dante e della sua opera attraverso le immagini che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, in un arco temporale che va dal Duecento al Novecento. L’obiettivo è di presentare le molteplici traduzioni figurative della potenza visionaria del poeta, con una particolare attenzione alle analogie tra le sue vivide parole e circa 300 opere d’arte con cui gli artisti ne hanno dato interpretazione nei secoli: Giotto, Beato Angelico, Michelangelo, Tintoretto, fino ad arrivare a Sartorio, Previati, Casorati e altri maestri del secolo scorso.

Cesare Brusi, Presidente dell’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” spiega che “L’ importante collaborazione con i Musei San Domenico di Forlì, in corso da 15 anni, ci conferma che la cultura è una componente fondamentale per elevare l’offerta turistica. Assieme all’associazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” il percorso intrapreso dal 2006 non si è mai fermato. Un valore aggiunto che ci ha permesso di valorizzare le eccellenze del nostro territorio – disseminato di cultura. In questo modo, anche nel 2021, i turisti potranno tornare a godere di momenti di altissima cultura che quest’anno coincidono con la tanto attesa ripresa dopo lo stop imposto dal Covid-19 e dall’importante anno dedicato alle celebrazioni dantesche. Infine, per continuare a promozionare le eccellenze del territorio, stiamo predisponendo per il secondo anno consecutivo le visite guidate per i turisti che potranno godere della meravigliosa mostra “DANTE. La visione dell’arte” allestita presso i Musei San Domenico di Forlì fino all’11 luglio”