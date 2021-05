Geronimo Stilton va alla scoperta di Ravenna: il ‘topogiornalista’ più amato dai bambini di tutto il mondo visita la città

C’è una nuova ‘stratopica’ caccia al tesoro dedicata alle bellezze d’Italia. Il protagonista è Geronimo Stilton – il ‘topogiornalista’ più amato dai bambini di tutto il mondo, nato da un’idea di Elisabetta Dami – che da oggi, mercoledì 26 maggio, esplora il nostro Paese in un nuovo libro: Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell’Italia. Un progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, realizzato da Edizioni Piemme-Mondadori Libri .

Accompagnato da tutta la sua famiglia, in Mille Meraviglie Geronimo Stilton percorre lo Stivale alla scoperta di città, borghi, storie e paesaggi. Nella tappa in Emilia-Romagna, dopo aver gustato una buona piadina a Rimini, un tuffo nell’arte con i mosaici di Ravenna per poi finire a Bologna ad ammirare i suoi famosi portici e anche il famoso formaggio parmigiano (nel Diario di viaggio: la ricetta della piadina, Bologna sull’acqua, il museo Ferrari).

la tappa ravennate di Geronimo

Edita in quattro lingue (italiano, francese, spagnolo, inglese) in collaborazione con Atlantyca Entertainment per le edizioni internazionali, e stampata in 16.000 copie, l’edizione speciale di Mille Meraviglie è disponibile esclusivamente nella rete culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti Italiani di Cultura, le Scuole all’estero.

La versione digitale è invece consultabile liberamente da oggi su italiana.esteri.it, il nuovo portale della Farnesina dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana. Sul canale Vimeo di italiana, si possono vedere alcuni video di presentazione con Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri, l’ideatrice Elisabetta Dami e Geronimo in persona, oltre ad un booktrailer e altro materiale multimediale dedicato al progetto.

Nato a Topazia, la capitale dell’Isola dei Topi, Geronimo Stilton è laureato in Topologia della Letteratura Rattica e in Filosofia Archeotopica Comparata. Dirige l’Eco del Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi, fondato da suo nonno Torquato Travolgiratti. Nel tempo libero, Geronimo colleziona antiche croste di formaggio del Settecento, ma soprattutto adora scrivere libri dal successo eccezionale: pubblicati in 51 lingue, hanno venduto 37 milioni di copie soltanto in Italia, 175 milioni in tutto il mondo!

italiana è il nuovo portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana. Nato con l’obiettivo di proporre una nuova narrazione del nostro Paese all’estero e aperto alla cultura nella sua accezione più ampia (musica, letteratura, teatro, danza, cinema, arti visive e performative, fumetto, digital art, design, architettura, storia, archeologia, enogastronomia…), il sito raccoglie produzioni audio-video, approfondimenti, interviste, bandi, opportunità e molto altro, con aggiornamenti sui social e una newsletter periodica su cui sono segnalate tutte le novità. Mille Meraviglie è una delle prime iniziative di italiana dedicate al pubblico più giovane.