Garzetta a spasso per Ravenna ‘paparazzata’ in via della Lirica

Oggi un nostro lettore ha avvistato una garzetta che se ne andava tranquillamente ‘a spasso’ per Ravenna, in piena città.

Nonostante la garzetta, come quasi tutti gli uccelli appartenenti alla famiglia degli ardeidi, sia infatti un uccello che frequenta prevalentemente ambienti dove è presente l’acqua, questa si aggirava fra le auto in zona via della Lirica.