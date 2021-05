Manutenzione straordinaria delle strade di Lugo: nuovi lavori in centro e nelle frazioni per oltre 200mila euro

Dopo l’affidamento dei lavori, sono partiti e stanno arrivando alla conclusione gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali di Lugo, con un investimento totale di 208mila euro, per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, nonché scongiurare i pericoli derivati dal fondo stradale sconnesso.

Il piano prevede vari lavori, in programma per tutto il 2021, che hanno interessato diverse strade di tutto il territorio comunale, del centro alle frazioni. In particolare, per quanto riguarda le strade è stata effettuata la manutenzione straordinaria di un tratto di via Casazza, della via Lunga e di via della Dogana. Inoltre, è prevista la manutenzione straordinaria di un tratto del marciapiede di via Manfredi, oltre alle bonifiche localizzate dove necessario, con scarifica della pavimentazione stradale ammalorata e successiva ripavimentazione stradale.

“Il lavoro dell’Amministrazione comunale prosegue con nuovi investimenti su tutto il territorio per garantire la sicurezza stradale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Veronica Valmori -. Continuiamo con la programmazione degli interventi di manutenzione stradale, la valutazione e il confronto con l’ufficio tecnico è costante e permette un puntuale aggiornamento della situazione dell’intero territorio che ha portato, con questo affidamento, a definire una quota importante per le aree artigianali e le frazioni”.

Gli interventi sono eseguiti dalla ditta Perini Costruzioni Srl.