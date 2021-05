Nuovo infortunio mortale in uno scalo italiano: proclamata un’ora di sciopero al Porto di Ravenna

Un nuovo infortunio sul lavoro ha avuto esito mortale in un porto italiano. Nella notte è morto Matteo Leone, giovane lavoratore portuale che ieri è rimasto coinvolto in un incidente nello scalo marittimo di Salerno. Per questo Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti “proclamano un’ora di sciopero per la giornata di oggi, dalle 12 alle 13: alle ore 12, nel porto di Ravenna, suoneranno le sirene delle navi in segno di solidarietà alla famiglia di Matteo Leone”.

“Non si esaurisce la scia di morti sul lavoro – commentano i rappresentanti territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti -. Siamo di fronte a una vera propria emergenza per contrastare la quale chiediamo misure urgenti. Proprio per domani, Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato un presidio in piazza del Popolo a Ravenna per chiedere un nuovo patto per la salute e sicurezza. L’ennesimo infortunio dimostra quanto sia urgente intervenire in difesa di tutte le lavoratrici e i lavoratori”.