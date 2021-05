Ravenna. In uscita “La scia luminosa” di Rossano Novelli e Pierino Petrucci

Giovedì 27 maggio arriverà in libreria “La scia luminosa” di Rossano Novelli e Pierino Petrucci. Carolina Rosetti e Masaniello Capra sono i protagonisti di questa storia, ambientata a Ravenna e in parte a Roma, in cui si mescolano amore, pregiudizi e passioni, tanto che si fatica a credere che sia realmente accaduta. A portarla alla luce sono stati Rossano Novelli e Pierino Petrucci, uno ravennate e l’altro romano, entrambi appassionati ricercatori di storia locale. Durante una ricerca all’Archivio centrale di Stato e all’Ufficio storico dell’aeronautica a Roma, si imbattono nel nome di Masaniello Capra, un giovane ufficiale dell’Aeronautica. Su di lui ci sono tanti documenti che non testimoniano solo della sua brillante carriera di pilota. Quel nome, insieme a quello di Carolina Rosetti (fidanzata e moglie), diventa un pensiero fisso per Novelli e Petrucci, che decidono di approfondire la vicenda dei due giovani ravennati.

Da quel lavoro di indagine nasce La scia luminosa, un libro in cui al rigore della ricerca storica si coniuga una narrazione romanzesca che va a colmare quei vuoti che i documenti ufficiali, le scarse testimonianze familiari e i quotidiani dell’epoca non potevano riempire. Tutto il racconto resta comunque perfettamente coerente con la storia di una città e di un Paese che si stava avviando a grandi passi verso la tragedia della Seconda Guerra Mondiale.

IL LIBRO

Siamo nei primi decenni del Novecento quando Carolina e Masaniello, che vivono a Ravenna, si incontrano e si innamorano. In comune hanno molto: entrambi di umili origini, entrambi nati e cresciuti in famiglie alle quali non sono state risparmiate sofferenze, entrambi pieni di sogni e di passioni. Masaniello fin da bambino amava il volo ed era riuscito a diventare pilota della Regia Aeronautica Italiana. Carolina amava lo studio e avrebbe voluto diventare architetto, ma i soldi non bastavano e lei era una donna, quindi destinata a sacrificarsi in favore del fratello, che avrebbe potuto proseguire gli studi.

Carolina rinuncia, dunque, all’università per lavorare nella modisteria della madre. Ed è lì che conosce Masaniello. Per i due giovani è amore a prima vista. Lui, che dimostra un talento d’eccezione per il volo, sembra destinato a una luminosa carriera. In pochi anni diventa ufficiale, prende in affitto una bella casa e chiede a Carolina di sposarlo. Ma un ufficiale della Regia Aeronautica non è libero di scegliere chi sposare: per compiere il grande passo è necessario ricevere l’assenso del re. Assenso che per Masaniello e Carolina sembra non arrivare mai, mentre il fascismo marcia trionfalmente alla conquista dell’Italia.

GLI AUTORI

Rossano Novelli vive a Ravenna ed è docente di musica da oltre trent’anni. Compositore e arrangiatore, affianca alle sue attività professionali un profondo interesse per la storia locale. Per l’impegno profuso nella ricerca storica su Reginald Barton Stratton, soldato inglese caduto a Classe (Ravenna) il 19 novembre 1944, il RAF Regiment gli ha conferito nel 2012 il Commandant General’s Commendation Award. Ha pubblicato: Lo zuccherificio di Classe Fuori (con C. Cornazzani, 2013); Il campo di aviazione di Cascina Spreti (2016); La distruzione della basilica di S. Maria in Porto Fuori in La casa di Nostra Donna (2016); Gli americani a Porto Corsini nella Grande Guerra (con M. Antonellini, 2018).

Pierino Petrucci è nato a Roma nel 1949. Ha lavorato in una grande azienda di comunicazioni e, una volta raggiunta la pensione, si è dedicato a ricerche storiche relative soprattutto al suo territorio di origine: la Sabina. Negli archivi polverosi e ingialliti dai secoli, ha incontrato storie dimenticate che meritavano di essere raccontate. Prima de La scia luminosa ha pubblicato i libri: Ottavio Bertollo, una storia vera (2012); Torri contro Vacone, Vacone contro Torri (2014); 12 Aprile del ’44 (2015); Vacone nel 1600 (2017); Cronache Sabine del 1500 (2019).