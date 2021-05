Anche Ravenna piange la scomparsa della grande étoile Carla Fracci

È scomparsa in punta di piedi, come in un ultimo passo di danza, una delle più grandi étoiles del balletto internazionale, Carla Fracci. È morta a Milano a 84 anni per un tumore che l’aveva colpita già da tempo e che aveva vissuto in privato con la famiglia e con grande riserbo pubblico. Carla Fracci, la ballerina classica più famosa al mondo e considerata una delle più talentuose del Novecento, si è avvicinata alla danza subito dopo la seconda guerra mondiale entrando a far parte della Scuola del Teatro alla Scala dove è stata sempre di casa. Nella sua lunga carriera è stata nel corpo di ballo del London Festival Ballet, il Sadler’s Wells Ballet, ora noto come Royal Ballet, lo Stuttgart Ballet e il Royal Swedish Ballet. Ha ballato con tutti i principali danzatori da Rudolf Nureyev a Roberto Bolle, tra i tanti riconoscimenti nella sua carriera il Premio del Senato che le è stato attribuito lo scorso anno. Molti dei suoi lavori sono stati realizzati in collaborazione con il marito, il regista Beppe Menegatti, con cui ha avuto un figlio Francesco.

Forti i legami di Carla Fracci anche con Ravenna. Ricordiamo che nell’ottobre 2014 si tenne – in occasione della Trilogia d’Autunno di Ravenna Festival, quell’anno dedicata ad una delle massime compagnie di danza al mondo, ovvero il Balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo – un incontro di Ravenna con la grande ballerina, che venne in città per assistere agli spettacoli della Trilogia e per presentare la sua autobiografia, da poco edita: Passo dopo passo. La mia storia (Mondadori 2013).

In precedenza nel settembre 2011 Carla Fracci era stata al fianco del Sindaco Fabrizio Matteucci per le celebrazioni del 690° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Carla Fracci era attesa per un workshop di danza classica, danza moderna e laboratorio coreografico di street jazz a Cervia. Insegnante d’eccezione per la Danza Classica era proprio l’étoile Carla Fracci insieme ai ballerini professionisti Kledi Kadiu per la danza moderna, Alessandra Celentano per la danza classica, Simone Nolasco per la danza moderna e Marcello Sacchetta per il laboratorio coreografico di street jazz. Le lezioni erano in programma dal 23 al 26 agosto presso i Magazzini del Sale di Cervia.

Nella foto Carla Fracci presenta il suo libro al Teatro Alighieri il 5 ottobre 2014.