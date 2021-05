Ravenna. Una società per relazioni: il 28 maggio ai giardini Speyer lo Speaker Corner di CittAttiva

Venerdì 28 maggio dalle 16,30 ai giardini Speyer si svolgerà lo Speaker Corner, il confronto aperto a chiunque voglia partecipare, sul tema del conflitto, stereotipi e pregiudizi. Lo Speaker Corner è un’iniziativa di CittAttiva, il servizio di partecipazione civica e di animazione e mediazione sociale del Comune di Ravenna, promossa all’interno della rassegna “Una società per relazioni-strade alternative alla violenza”, organizzata dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere.

Nato sette anni fa come momento conclusivo di percorsi all’interno delle classi nelle scuole secondarie di Ravenna, per sollecitare pensiero e ragionamento con le generazioni più giovani, quest’anno il progetto non è ”entrato” a scuola, ma CittAttiva ha voluto mantenere il contatto con le giovani generazioni e stimolare il confronto con il pensiero e la ricchezza delle loro visioni sul mondo che li circonda.

Ospiti saranno i ragazzi dei clan (17-21 anni) dei gruppi scout Agesci di Ravenna, i giovani del movimento Black Lives Matter, i ragazzi e le ragazze di Libera Ravenna, il gruppo teatrale di Lady Godiva, l’associazione Life, l’associazione Arcigay di Ravenna, la mediazione sociale di Acer e una giovane mascotte che nel suo quotidiano si batte per difendere i diritti dei più deboli. Sarà presente l’assessora alle Politiche di genere Ouidad Bakkali.