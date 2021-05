Ravenna. Variante di Argenta, appalto lavori previsto per il 2022

Procede l’iter per la realizzazione della variante di Argenta, nel ferrarese: l’appalto dei lavori è previsto nel 2022, e per l’opera è previsto un costo complessivo di 106,76 milioni di euro. Si tratta, secondo la Regione, di un’infrastruttura strategica per il territorio perché, oltre a collegare Ravenna e Ferrara con indubbi vantaggi per il turismo e l’attrattività delle due città d’arte, porterà anche un sostanziale alleggerimento nel traffico di attraversamento della regione.

Non solo: dal punto di vista locale, la nuova arteria, avrà il duplice vantaggio di aumentare sicurezza e qualità ambientale, sgravando il centro del paese dal passaggio di oltre 10mila veicoli al giorno, 14mila nel periodo estivo.

Ad oggi, l’opera, per cui la Regione ha chiesto l’inserimento nel prossimo Contratto di programma di Anas, è in attesa del semaforo verde da parte del ministero dell’Ambiente alla Via – valutazione di impatto ambientale – per la realizzazione ex novo dello svincolo in località San Biagio (Fe).

“La variante di Argenta è una delle opere strategiche per la Regione Emilia-Romagna che ha già investito oltre 400mila euro per il progetto definitivo- commenta l’assessore regionale a Infrastrutture e Turismo, Andrea Corsini-. L’infrastruttura si inserisce, infatti, in un quadro più ampio di interventi sulla Statale 16 con l’obiettivo di collegare Argenta, Conselice, Alfonsine e Ravenna. Si tratta di una grande opportunità per lo sviluppo di un’area vasta che avrà ricadute significative in termini di attrattività turistica e imprenditoriale per l’intera regione”.

La progettazione esecutiva verrà attivata tramite l’aggiudicatario dell’accordo quadro progettazione, già individuato da Anas.

I passaggi per la realizzazione dell’opera

Già a luglio 2016 la Regione ha sottoscritto una convenzione con Anas e Comune di Argenta per finanziare il progetto definitivo della variante, con un contributo di 440 mila euro.

La Regione ha poi ottenuto l’inserimento per la progettazione nel Contratto di programma Anas 2016-2020 e ha già chiesto l’inserimento nel prossimo Contratto di programma per il finanziamento dell’opera.

A ottobre 2019 Anas ha presentato al ministero dell’Ambiente la richiesta di valutazione preliminare per le modifiche e le ottimizzazioni progettuali che si è conclusa con il rinvio alla Via per la realizzazione ex novo dello svincolo a livelli sfalsati in località San Biagio (procedura avviata lo scorso luglio e tuttora in corso).