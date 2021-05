Tornano nelle piazze della provincia di Ravenna le gardenie per la ricerca contro la Sclerosi Multipla

Torna nelle piazze di tutta Italia la manifestazione di raccolta fondi a favore della ricerca sulla Sclerosi Multipla ““La Gardensia di AISM 28-29- ”, in occasione di Settimana Nazionale e della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.

In molte piazze della provincia di Ravenna saranno allestiti banchetti per vendere bellissime piante di gardenia che oltre a contribuire a sostenere la ricerca scientifica, permetteranno di garantire i servizi per le persone con Sclerosi Multipla sul territorio sul territorio.

A questo link l’elenco dei punti dove trovare i banchetti dell’Aism in provincia.