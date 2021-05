Visita guidata attraverso storia e natura del territorio di Russi con la Proloco e il WWF

Il WWF Ravenna ODV e la Pro Loco Russi APS organizzano una visita guidata itinerante per conoscere il territorio la storia e la natura lungo le vie d’acqua, dal periodo imperiale romano alla chiusa Rasponi del XVII° secolo.

Per permettere a più partecipanti possibili di accedere alla visita sono state previste diverse date in cui verranno effettuate le escursioni: si parte abato 29 maggio alle 15, per proseguire domenica 30 maggio alle 9, per gruppi di massimo 15 persone.

Il ritrovo, la partenza e l’arrivo sono fissati al parcheggio della Villa Romana di Russi in via Fiumazzo, 25. Il percorso ha una lunghezza di km 5,3 in parte su terra e in parte su asfalto, per cui si consigliano calzature adatte. Durata del percorso guidato 3 circa.

Le tappe: Oasi Villa Romana – Le peschiere di Palazzo S. Giacomo – Il canale del Molino di Traversara – Il fiume Lamone e Raffanaria – La chiusa Rasponi – Il passo del Fiumazzo e i traghettatori – I siti della Rete Natura 2000.

Per partecipare è necessario iscriversi prenotandosi attraverso il form compilabile online, disponibile sulle pagine facebook di Pro Loco Russi e Comune di Russi e su www.comune.russi.ra.it. Contributo a WWF Ravenna ODV di € 10,00 per sostenere le opere di ripristino delle strutture dell’OASI.

Ai partecipanti il WWF e la Pro Loco Russi offriranno un omaggio. Per l’occasione ci sarà la possibilità di iscrizione al WWF con agevolazioni particolari.