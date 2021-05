Visite guidate tra mostre e musei dedicati a Dante a Ravenna: il programma di giugno

Nell’ambito di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo e inserita nelle celebrazioni di 700 VIVA DANTE, è stato creato un ricco calendario che include alcune visite guidate al Museo Dante, recentemente inaugurato nel nuovo allestimento multimediale, e alle principali mostre dantesche della città allestite alla Chiesa di San Romualdo, al museo TAMO e alla Biblioteca Classense.

Questo programma speciale, organizzato in collaborazione con Ravenna Incoming e grazie alla disponibilità degli enti preposti, intende contribuire alla valorizzazione di tutti gli importanti allestimenti realizzati in questo periodo, nonostante le enormi difficoltà causate dalla situazione di emergenza sanitaria, e soddisfare il grande desiderio di visitatori e cittadini di godere di arte e cultura, un antidoto fondamentale per affrontare la pandemia che stiamo vivendo e un’occasione per continuare a celebrare il settecentenario della morte di Dante.

PROGRAMMA

DOMENICA 30 MAGGIO

Le arti al tempo dell’esilio – Chiesa di San Romualdo

visita guidata a cura di Serena Zecchini

SABATO 5 GIUGNO

Mosaici tra Inferno e Paradiso / L’alto passo… Andar per pace / Dante e la Romagna – Museo TAMO

visita guidata a cura di Angela Izzo

DOMENICA 6 GIUGNO

Museo Dante

visita guidata a cura di Marianna Zecchini

SABATO 12 GIUGNO

Mosaici tra Inferno e Paradiso / L’alto passo… Andar per pace / Dante e la Romagna – Museo TAMO

visita guidata a cura di Angela Izzo

DOMENICA 13 GIUGNO

Le arti al tempo dell’esilio – Chiesa di San Romualdo

visita guidata a cura di Maria Grazia Lenzi

SABATO 19 GIUGNO

Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante – Biblioteca Classense

visita a cura di Elisa Cornacchia

DOMENICA 20 GIUGNO

Museo Dante

visita guidata a cura di Marianna Zecchini

SABATO 26 GIUGNO

Le arti al tempo dell’esilio – Chiesa di San Romualdo

visita guidata a cura di Manuela Guerra

DOMENICA 27 GIUGNO

Mosaici tra Inferno e Paradiso / L’alto passo… Andar per pace / Dante e la Romagna – Museo TAMO

visita guidata a cura di Angela Izzo

SABATO 3 LUGLIO

Museo Dante

visita guidata a cura di Tiziana Brescacin

Le visite saranno effettuate rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide (oltre le 5 persone) per il mantenimento del distanziamento sociale. Della durata di un’ora e rivolte ad un massimo di 9 persone (5 persone per il museo Dante), si tengono alle ore 10.30 e hanno un costo a persona di 10 Euro, comprensivo del noleggio della radioguida ed escluso l’eventuale ingresso a pagamento. È necessaria la prenotazione su eventbrite.it, ravennaexperience.it o contattando direttamente la guida.

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante