Lista per Ravenna è intervenuta riguardo al tema dell’eliminazione del passaggio a livello sulla circonvallazione Canale Molinetto a Ravenna. Ancisi ricorda che la questione è stata oggetto di una petizione sostenuta da LpR, pubblicata il 14 aprile scorso e attribuita ad un ingegnere di lunga esperienza nella progettazione di grandi infrastrutture viarie. La proposta secondo cui “è meglio alzare la ferrovia invece di abbassare la strada: si possono portare i binari a 5 metri di altezza per scavare solo un metro e avere una viabilità migliore”. Richiesta di una valutazione, Lista per Ravenna, non avendo competenze né mezzi per pronunciarsi su materia strettamente tecnico-specialistica, ha ritenuto di chiedere il parere sulla proposta, trasmessa così come esposta pubblicamente, attraverso un’interrogazione rivolta al sindaco.

L’assessore ai Lavori pubblici Fagnani ha risposto a LpR trasmettendo la nota seguente fornita all’amministrazione comunale dalla Direzione Territoriale Produzione Bologna di Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI).

· “Il passaggio a livello al km 73+423 della linea Ferrara-Ravenna-Rimini, oggetto di soppressione, è situato in un punto di massimo altimetrico; per ottenere un incremento di quota di 5 metri dell’infrastruttura ferroviaria, adottando una pendenza pari alla massima consentita, occorrerebbe intervenire su tratti di linea a monte e a valle dell’attuale passaggio a livello di lunghezza di circa 600m, interessando quindi il fascio binari della stazione di Ravenna (con ripercussioni sul traffico ferroviario) e il passaggio a livello attualmente presente su Via Candiano (con ripercussioni della circolazione carrabile e pedonale);

· la variante altimetrica proposta comporterebbe un notevole aggravio a livello economico perché oltre ai costi di realizzazione delle opere di attraversamento della linea ferroviaria si dovrebbero aggiungere i costi per l’innalzamento della linea ferroviaria;

· l’innalzamento della linea ferroviaria per uno sviluppo totale pari a circa 1262m determinerebbe la creazione di una sorta di elemento divisorio tra le due aree cittadine poste ai lati della ferrovia con conseguente notevole impatto visivo;

· la sopraelevazione determinerebbe un incremento degli impatti acustici dell’infrastruttura ferroviaria a causa dell’innalzamento della fonte di rumore con conseguente potenziale incremento della distanza di propagazione”.

Di qui la determinazione dell’assessore: “Non si ritiene opportuno sospendere l’iter del progetto definitivo”. Per la già dichiarata incompetenza tecnica, sottoponiamo ogni approfondimento o diversa valutazione alla disponibilità di quanti ritengano invece di poter produrre un contributo appropriato al dibattito pubblico in materia.