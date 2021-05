Ravenna, aperte iscrizioni all’edizione 2021 de “La Voce Artistica”, organizzata da Franco Fussi. Fra gli ospiti Renzo Arbore

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla XIII edizione del convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”, che si terrà da giovedì 18 a domenica 21 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna. L’iniziativa, che si svolge a cadenza biennale ed è divenuta ormai un punto di riferimento assoluto del settore su scala internazionale, ha come curatore scientifico Franco Fussi, come direttori artistici Albert Hera e Gegè Telesforo ed è organizzato da Ravenna Incoming.

Come tradizione, “La Voce Artistica” abbina una corposa partecipazione di medici ed esperti scientifici, alla presenza come dimostratori di cantanti, attori e vocal coach di enorme fama: dopo Laura Pausini, che nobilitò l’edizione 2019, quest’anno uno dei focus principali sarà “Voce e Mediterraneo”, e il programma vedrà fra i relatori anche Renzo Arbore, in sala nel pomeriggio inaugurale.

Ma fra gli ospiti più noti vanno ricordati anche Red Ronnie (che parlerà della nascita delle pop band italiane e della musica d’autore), Marco Martinelli ed Ermanna Montanari (sul tema “Le voci di Dante”), il fisarmonicista Ambrogio Sparagna. E non mancheranno – fra i molti temi trattati – alcuni argomenti di stretta attualità: da “prevenzione dei disturbi vocali in epoca Covid”, al workshop sul “performer transgender”.

Oltre alle sessioni quotidiane, aperte ai corsisti, la rassegna regalerà anche alla città due serate ad ingresso libero, sempre al teatro Alighieri: venerdì 19, “Voci dalle coste mediterranee”, spettacolo a cura di Gegè Telesforo e Albert Hera con la partecipazione dei solisti dell’Accademia Mascagni di Livorno; e sabato 20 lo spettacolo “Omaggio a Dante”.

Per informazioni e iscrizioni, e per consultare il programma completo della rassegna, si può consultare il sito voceartistica.it.