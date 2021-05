Ravenna Boxe: 10 incontri di pugilato AOB misto a Ravenna

Torna la Boxe a Ravenna. Domenica 30 maggio alle 16 la Società sportiva Ravenna Boxe organizza la seconda riunione dell’anno riservata al Pugilato AOB misto presso la palestra dell’Istituto Professionale Olivetti Callegari.

L’evento, a cui il Comune di Ravenna ha dato il patrocinio si svolgerà a porte chiuse nel pieno rispetto delle misure di contenimento al contagio. Non sarà possibile l’accesso da parte del pubblico che potrà invece assistere alla differita sulla pagina Facebook della società sportiva ravennate al termine della competizione dopo le 20 circa.

La riunione organizzata dall’ex campione d’Europa e challenger mondiale Alberto Servidei, è composta da 10 incontri totali in cui saliranno sul ring atleti appartenenti alle le categorie Youth, Elite 2° serie ed Elite 1° serie. Opportunità per gli atleti di casa di confrontarsi con avversari di rilievo nel panorama regionale.

A difendere i colori giallorossi sul ring saranno presenti Fabio Guerrini del Team Musella, Salvatore Fiume, Cristian Meta, Bilal Belkehir, Alberto Fiore, Marco Piancastelli, Imam Bohuchi, Damian Tafa e Stefano Lo Giudice tutti appartenenti alla Società Ravenna Boxe.