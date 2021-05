Ravenna. Chiude il Nucleo Covid al Galla Placidia. Buzzi (Solco): “Sette mesi molto intensi. Accolti circa 300 anziani positivi”

Chiuderà domani, sabato 29 maggio, il Nucleo Covid all’interno della Casa Residenza per Anziani Galla Placidia, struttura polifunzionale in Via Punta Stilo a Ravenna, gestita dal Consorzio Solco, insieme alle cooperative sociali Asscor e Corif.

In un’area della struttura, al primo piano, ad inizio novembre 2020 era stato organizzato un “reparto” molto speciale: 20 posti letto, per anziani non autosufficienti risultati positivi al Coronavirus, sebbene con sintomi lievi.

Il progetto rispondeva all’esigenza dell’Ausl Romagna di individuare una struttura dove ospitare, in lungo degenza, pazienti anziani contagiati da Covid19, evitando così il ricovero in ospedale. Qui gli anziani positivi venivano accolti per 10-15 giorni, fino alla completa negativizzazione.

Come spiega il presidente del Solco, Antonio Buzzi: “Il nucleo era nato a novembre, in piena seconda, per rispondere all’esigenza dell’Ausl Romagna ed accogliere gli anziani non autosufficienti ma con sintomi lievi, così da liberare posti letto in ospedale. Pochi giorni fa l’Azienda Sanitaria ci ha comunicato, visto il calo dei contagi e la minor pressione sugli ospedali, di essere in grado di gestire tutti i pazienti covid. È stata presa quindi la decisione di chiudere il nucleo, dopo 7 mesi si attività.”

“Saranno quindi svolte tutte le operazioni previste per la santificazione generale dell’ambiente per poi riaprire alle normali attività previste nella struttura – prosegue Buzzi -. Non abbiamo ancora preparato un resoconto definitivo ma, facendo una stima approssimativa, possiamo dire di aver accolto dalle 250 alle 300 persone”.

I locali erano stati allestiti creando una completa separazione del Nucleo Covid dalla Casa residenza anziani, con differenti ingressi, sia per il personale che per i fornitori, non prevedendo alcun collegamento interno e nessuno spazio comune. Gli operatori del Nucleo Covid erano stati dedicati esclusivamente a questo tipo di servizio.

“È’ stata un’attività molto intensa e devo ringraziare tutti gli operatori del Galla Placidia che hanno deciso di dedicarsi volontariamente a questo nuovo servizio, svolgendo un lavoro di altissima qualità, nonostante le difficili condizioni in cui hanno lavorato per tutti questi mesi” dichiara Buzzi esprimendo profondo orgoglio nei confronti di tutto il personale.

“Ora torneremo alla normalità ma, un po’ per scaramanzia, abbiamo scelto di non smantellare completamente le istallazioni fatte in occasione del Nucleo Covid – dichiara -. Ci auguriamo che non vi sia più bisogno di riattivarlo ma, in caso di necessità, saremo pronti a rispondere a nuove richieste dell’ Ausl”.

In merito all’attuale situazione nelle strutture per anziani gestite dal Consorzio Solco ( nove Cra, di cui sette gestite autonomamente e due in collaborazione) Buzzi sottolinea che “sebbene la guardia sia sempre molto alta, il clima è sereno. Le vaccinazioni consentono una maggior tranquillità. Dopo i lunghi mesi in cui gli anziani non hanno potuto vedere di persona i propri cari, le riaperture nei confronti dei parenti erano necessarie”.

Rispetto ai protocolli previsti per accedere in struttura (il Green pass) Buzzi spiega che ad oggi è necessario il vaccino completo ( o aver ricevuto la prima dose da almeno 15 giorni), la guarigione o il tampone negativo nelle 48 ore precedenti: “le relazioni interpersonali sono fondamentali sia per i nostri ospiti che per i loro famigliari. Ovviamente servono le precauzioni necessarie, quali la mascherina e il distanziamento, e vista la stagione estiva favoriamo le visite all’aperto, dove è il contagio è meno probabile”.

“Sono pochissimi gli anziani che, per motivi di salute, non si sono potuti vaccinare e per quanto riguarda i nostri operatori, credo di poter dire che il 99% ha ricevuto sia la prima che la seconda dose di vaccino. Quei pochi che per scelta personale hanno rifiutato il vaccino, non lavorano nei servizi, come previsto dalla legge” conclude il presidente del consorzio Solco.