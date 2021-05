Ravenna. Manifestazione pacifica dei camperisti contro direttive emanate dall’amministrazione comunale

Il 6 giugno 2021 si terrà a Ravenna una manifestazione pacifica dei camperisti, offesi dalle direttive emanate dall’amministrazione comunale nei confronti della loro categoria. L’invito a partecipare alla manifestazione -fanno sapere gli organizzatori- è rivolto a tutti i camperisti del Paese.

Matteo Braglia, admin di Sbragliando, canale YouTube che tratta tematiche legate al Plein Air – Automotive – Camper e turismo itinerante dichiara: “Creare una Daspo, paragonandoci di fatto ad un pericolo urbano, lo trovo vergognoso oltre che offensivo verso chi rispetta le regole ed investe soldi veri, sul territorio visitato nel periodo feriale.

Ma non solo, stiamo parlando di un settore in completa evoluzione, che registra introiti e numeri da record (un settore ricco, per lo più rivolto a gente benestante). Fa sorridere come, una città turistica come Ravenna possa risolvere un problema marginale…sanzionado l’intero movimento, piuttosto di investire denaro sicuro su infrastrutture dedicate all’accoglienza di questi mezzi che nel giro di pochi mesi triplicheranno (a conferma dei numeri pazzeschi di vendita riscontrato nell’ultimo anno).