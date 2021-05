Pochi iscritti alla primaria di Castiglione di Ravenna, niente prima. Gli alunni scrivono al sindaco: “Senza scuola non c’è futuro”

La recente visita alla scuola primaria di Castiglione di Ravenna da parte del Sindaco Michele de Pascale, del Vicesindaco Eugenio Fusignani, degli Assessori Ouidad Bakkali e Massimo Cameliani, per l’inaugurazione della banda larga è stata anche occasione di uno scambio di pensieri sincero e appassionato tra gli alunni della classe quinta e il primo cittadino.

Gli alunni, muovendo dal percorso che li ha visti partecipare attivamente alla Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Ravenna attraverso un lavoro approfondito sul tema dei Diritti e dei Doveri, e tirando le somme dell’esperienza dei cinque anni trascorsi alla scuola primaria, si sono rivolti al Sindaco leggendo il testo della lettera a lui indirizzata, che pone ancora una volta in primo piano la questione della mancata autorizzazione della classe prima alla scuola di Castiglione di Ravenna per l’anno scolastico 2021-2022. Di seguito il testo completo.

In questi ultimi mesi di scuola, abbiamo pensato spesso ai bambini che siederanno sulle nostre sedie, scriveranno appoggiandosi ai nostri banchi, useranno la nostra L.I.M., andranno a fare attività motoria nella nostra palestra, giocheranno festosi in cortile, bambini che avranno come insegnanti i nostri insegnanti e che verranno accolti da loro, come noi siamo stati accolti cinque anni fa.

Lei Signor Sindaco, ricorda i suoi primi giorni di scuola??? Noi pensiamo di sì; anche se sono trascorsi un poco di anni, le emozioni belle non si dimenticano! Insieme ai ricordi, alla nostalgia e al “timore” di affrontare il nuovo, è sorto in questi giorni un mix di sentimenti, legato ad una notizia che ha lasciato tutti noi sconvolti. “La classe prima elementare a Castiglione di Ravenna, non ci sarà.” Questa notizia ha destato in noi una profonda amarezza e tristezza.

Come è possibile che non ci sia la possibilità di far vivere ai bambini tutte le meravigliose emozioni che abbiamo vissuto noi, in questa scuola? Perché non possiamo lasciare in eredità alle nuove leve il nostro operato? Perché i genitori del paese devono portare i loro figli in scuole che distano 4, 5 chilometri, quando c’è la Scuola del Paese nel Paese? Perché si deve penalizzare un’intera comunità? Perché si devono formare classi da 28/30 alunni quando sono due anni che ci viene detto di non fare assembramenti e di mantenere il distanziamento? Essere 10 o 12 alunni in una classe ci aiuta a vivere più serenamente e a far in modo di salvaguardare la salute di tutti. Alla classe 1^ di Castiglione si sono iscritti 12 bambini, bene, le regole anti Covid saranno rispettate al 100% e invece no.