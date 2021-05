L’astronomia spiegata ai giovani: il progetto “Il cielo sopra di noi” al CAP con l’astrofisica ravennate Daria Dall’Olio

C’è un legame fra Daria Dall’Olio a Lara Albanese, personaggio di spicco della cultura parmense recentemente scomparsa a cui l’Associazione Planetari Italiani, PLANit, ha dedicato un premio: è l’amore per il cielo, per le stelle, l’amore per la divulgazione e per la natura. Martedì 25 maggio, l’astrofisica ravennate Daria Dall’Olio ha presentato alla comunità scientifica internazionale il progetto di divulgazione dell’astronomia “Il cielo sopra di noi”, nato e sviluppato insieme all’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta e al Planetario di Ravenna, e che è stato recentemente insignito del prestigioso premio “Lara Albanese”.

Daria ha infatti partecipato al “Communicating Astronomy with the public” (CAP), il più grande e importante congresso di divulgazione e comunicazione dell’astronomia, organizzato dall’Unione Astronomica Internazionale, che riunisce gli esperti del settore di tutto il mondo. L’ultima edizione del CAP si era tenuta nel 2018 a Fukuoka, in Giappone, quando Dall’Olio aveva presentato il progetto “Costellazione Manga” da lei creato. Quest’anno l’astrofisica ravennate ha portato di nuovo sotto i riflettori della scena internazionale un progetto di divulgazione dell’astronomia nato nella sua città natale, Ravenna.

Questa edizione del CAP si è svolta in maniera virtuale e ha visto la partecipazione di oltre 1200 esperti che si sono collegati da tutto il mondo e si sono confrontati sui problemi relativi alla comunicazione della scienza emersi in questo tempo di pandemia, hanno discusso sulle possibili soluzioni e hanno presentato i metodi risultati efficaci. “Il nostro progetto risulta proprio tra questi”, commenta la scienziata.

Nel suo intervento ha parlato di come è nato il progetto “Il cielo sopra di noi” e di come è stata affrontata la situazione di chiusura delle attività divulgative imposta dalla pandemia. “Come tutti noi sappiamo, all’inizio del 2020 la pandemia ha colpito duramente l’Italia forzando il nostro paese a un lockdown severo e alla sospensione delle attività didattiche nelle scuole. Le lezioni e i laboratori di astronomia che si svolgevano abitualmente nei planetari sono stati interrotti forzatamente. Gli studenti e gli insegnanti hanno dovuto affrontare periodi particolarmente difficili quando la didattica è passata on line” ha detto Dall’Olio.

È infatti noto che l’isolamento forzato, l’impossibilità di uscire, la mancanza di contatti fisici con gli altri membri della comunità, comportano degli effetti molto negativi per la salute mentale e fisica. In particolare per i ragazzi delle scuole che sono stati rinchiusi nelle loro case per diversi mesi, l’impossibilità di studiare insieme e di mantenere i normali contatti con i compagni di scuola ha portato ad un congelamento del normale processo di apprendimento e all’instaurarsi di situazioni depressive e di sconforto.

L’associazione astrofili ARAR e il Planetario cittadino hanno quindi risposto prontamente raccogliendo tutte le energie più positive per mettersi al servizio della città e delle scuole, creando una serie di iniziative per mitigare la sensazione di “horror vacui” che si stava impossessando di molti. Oltre a convertire on line tutte le conferenze divulgative del proprio programma proponendole gratuitamente a tutti, ARAR e Planetario hanno creato il progetto “Il cielo sopra di noi” rivolto alle scuole e mirato a far fronte proprio alle difficoltà emerse con la pandemia.

“Abbiamo coinvolto direttamente gli studenti e gli insegnanti in una serie di attività per far rinascere in loro il senso di comunità e mitigarne il senso di l’isolamento” dice Paolo Morini, vicepresidente di ARAR. “L’incontro più significativo è avvenuto con la Scuola Media Statale di Primo Grado Guido Novello di Ravenna, la cui Dirigente, dott.ssa Agata Caudullo e tutto il personale docente, hanno affrontato la crisi della pandemia con abnegazione, responsabilità e senso dell’istituzione; e stante questi sentimenti, l’identità di vedute è stata immediata e completa”, commenta ancora Morini.

Gli studenti hanno partecipato ad incontri e conferenze via zoom con i ricercatori, hanno realizzato interviste ad astronomi professionisti e ad astrofili tra cui Daria Dall’Olio e Paolo Morini, che sono state trasmesse dalla radio scolastica, nata dalla creatività del prof. Christian Zampiga. Gli studenti hanno partecipato e descritto le loro attività in vario modo e su diversi canali.

“Grazie a questo progetto l’astronomia si è dimostrata un aggregante sociale dal potere enorme, in grado di offrire momenti di condivisione e ricordi positivi anche in un periodo così drammatico di distanziamento sociale”, commenta Morini. “Grazie all’utilizzo dei social media, ciascun studente, anche se dalla propria abitazione, poteva lavorare in gruppo”. Il risultato è stata una partecipazione entusiasta e attiva da parte degli studenti, e gli insegnanti hanno registrato un effetto positivo anche nel resto delle attività scolastiche.

“Il progetto ha positivamente influenzato l’apprendimento stimolando importanti aspetti del processo di apprendimento, come la curiosità e il pensiero critico”, precisa Daria Dall’Olio. “Le attività astronomiche hanno decisamente contribuito a mantenere alto lo spirito e il senso del gruppo e della collaborazione fra gli studenti, e hanno abbassato la sensazione di depressione ed isolamento che questa pandemia ha forzatamente imposto”.

Ecco la dichiarazione di Daria Dall’Olio dopo il Congresso CAP:

“Poter partecipare a questo congresso è stata una grande occasione. Ci sono state anche occasioni di riflessione sull’importanza della comunicazione non solo dell’astronomia, ma anche della scienza in generale, sul ruolo del divulgatore scientifico e sul corretto uso dei mezzi di informazione e delle risorse informatiche. Purtroppo già da tempo si è visto come la corretta comprensione delle nozioni scientifiche sia troppo spesso minata da una cattiva comunicazione della scienza, che può essere involontaria (grave, perché significa che chi parla non ha cognizione di causa) o volontaria (più grave ancora, perché si punta solo alla disinformazione, alla sensazionalità della notizia, alla ricerca di un click o “mi piace”, e alla creazione di confusione).

Spesso le persone acquisiscono le informazioni scientifiche attraverso social network o mezzi di comunicazione di massa, e non hanno filtri per distinguere le bufale dalle notizie vere. Il problema era presente anche prima, ovviamente, ma è esploso con la pandemia: i risultati sono stati devastanti, causando una sfiducia da parte del pubblico nei confronti dei ricercatori, e della scienza in generale. Il ruolo del comunicatore scientifico è quindi fondamentale per far approdare correttamente un concetto scientifico, ma questa figura non può essere sola. Si devono creare sinergie a diversi livelli coinvolgendo le istituzioni e tutte le figure legate alla comunicazione, come per esempio insegnanti e giornalisti. Credo che con “Il cielo sopra di noi”, siamo riusciti a muoverci proprio in questa direzione. La nostra esperienza ha dimostrato l’importanza e l’efficacia di creare queste sinergie. In particolare il coinvolgimento delle istituzioni e la collaborazione attiva con il corpo insegnanti ha fatto la differenza. Ora che abbiamo piantato il seme, vogliamo anche farlo crescere!”

Come detto, il progetto è stato recentemente insignito del prestigioso premio “Lara Albanese”, indetto dall’Associazione Planetari Italiani, PLANit, in memoria della grande divulgatrice e scrittrice parmense recentemente scomparsa. “È un grande onore aver ricevuto questo premio. Lara Albanese ha contribuito alla divulgazione dell’astronomia con una passione, una competenza e con una capacità comunicativa unica”, commenta Dall’Olio. “Poter presentare questo progetto al CAP corona ulteriormente il nostro impegno e ci spinge a continuare, seguendo il suo esempio”.

Il Presidente di PLANit, Gianluca Ranzini, ha sintetizzato con queste parole il giudizio della giuria: “Il progetto “Il cielo sopra di noi” è particolarmente articolato e strutturato, (….). In particolare, sono stati valutati molto positivamente gli aspetti legati all’interattività e alla creatività. Il coinvolgimento attivo delle scolaresche, anche con osservazioni astronomiche pur nell’era della pandemia, è stato poi considerato cruciale nell’attribuzione del premio. Inoltre, (….) la proposta è stata considerata particolarmente in linea con lo spirito e le attività portate avanti da Lara Albanese nel corso della sua carriera, e alla cui memoria il premio è dedicato”.

Marco Garoni, presidente dell’ARAR commenta: “Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e premia l’impegno e la capacità che abbiamo saputo mettere in campo per continuare con la divulgazione e la didattica dell’Astronomia anche durante questo periodo di chiusura forzata della nostra cupola. Un impegno collettivo senza il quale sarebbe stato impossibile raggiungere questo obiettivo prestigioso in ambito nazionale e questo traguardo internazionale con la presentazione del nostro progetto al CAP. Un ringraziamento particolare va al Consiglio Direttivo, a tutti i soci e ai collaboratori, che si sono adoperati con passione, competenza e abnegazione per mantenere viva l’attività del Planetario e dell’A.R.A.R. Un ringraziamento va anche alle Istituzioni Scolastiche e Pubbliche, nonché a PLANit per aver creduto nel nostro progetto didattico.”

Daria Dall’Olio ha recentemente conseguito il dottorato di ricerca in astrofisica presso l’Osservatorio Spaziale di Onsala, gestito dalla Chalmers University in Svezia. Il suo ambito di ricerca è la formazione di nuove stelle e i meccanismi fisici che ne regolano la nascita. Durante i suoi studi di dottorato ha vinto numerose borse di studio internazionali e recentemente è stata premiata al congresso “Astropol” dell’Unione Astronomica Internazionale per la migliore presentazione. Da sempre attiva nella divulgazione scientifica, ha creato il progetto “Costellazione Manga” in cui si avvale dei riferimenti astronomici presenti nei fumetti e nei cartoni animati giapponesi più popolari per spiegare concetti di astronomia e fisica. È GAE, Guida Ambientale Escursionistica, della Regione Emilia-Romagna, con i corsi di Forma Futuro che si svolgono da un decennio sulle montagne di Parma.