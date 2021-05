Si chiama Punto GI, dal nome delle sue ideatrici – Giulia Gastaldi e Ilaria Parigi– il brand di bikini lanciato sul mercato da pochissimi giorni da due 27enni ravennati che vivono di moda e di passione per la moda.

Ma – è inevitabile notarlo – evoca un elemento imprescindibilmente femminile, quel fantomatico luogo del piacere e della sensualità che denota l’intenzione di puntare i riflettori sulla donna, sull’energia femminile e, nelle parole delle giovani stiliste, sul potere che le donne hanno di realizzare ciò che vogliono, se solo diventano consapevoli di loro stesse.

Insomma, non solo costumi da bagno, ma bikini che puntano all’empowerment femminile, capi d’abbigliamento studiati per far sentire le donne che li indossano a proprio agio con il loro corpo. E anche con l’ambiente, perché realizzati con tessuti ecocompatibili, 100% riciclati.

Ma cominciamo dal principio, perché quella di Giulia, Ilaria e della loro iniziativa imprenditoriale è una bella storia che merita di essere raccontata.

Sono nate a distanza di un giorno l’una dall’altra, ma per molto tempo non si sono incontrate. Giulia vive a Bagnacavallo e crescendo si scopre sempre più affascinata dalla moda, così studia fashion design e si diploma all’istituto Marangoni di Milano per poi affrontare diversi stage all’estero, presso stilisti come Manish (India) e Anne Sophie Madsen (Danimarca).

Ilaria invece, vive ad Alfonsine, studia allo IED di Milano e diventa consulente d’immagine e personal shopper. I loro destini si intrecciano una decina di anni fa e sboccia una vera amicizia, di quelle capaci di resistere alle tante differenze che le connotano, sia di percorsi che di carattere.

“Abbiamo sempre avuto la precisa sensazione che avremmo realizzato un progetto comune, non avevamo idea di quale, ma era una certezza”, racconta Ilaria.

La molla che le porterà a ideare Punto GI scatta nell’estate del 2020: Ilaria a fine febbraio deve uscire con un proprio progetto, che per lungaggini burocratiche non riesce a decollare e poi viene travolto dalla stasi causata dalla pandemia. Giulia, insoddisfatta di ciò che trova nel mondo della moda, decide di prendersi un periodo di pausa e nel frattempo arrotonda servendo drink in spiaggia.

“Le esperienze lavorative fatte fino a quel momento – racconta Giulia – mi avevano lasciata delusa. Nel mondo della fast fashion, dei marchi che producono tante collezioni ogni anno, c’è molta attenzione per la quantità e pochissima per la qualità. C’è sfruttamento dell’ambiente e dei lavoratori. Non mi sentivo in pace con me stessa a lavorare così, è un mondo che non mi rappresenta”.

Così si fa una stagione al mare e si riconcilia con la vita e con la natura: “il mare mi ha purificato, mi ha riempito di vitalità e ho sentito il bisogno di rappresentarlo attraverso ciò che so fare meglio, le creazioni di moda”.

Scrive un SMS a Ilaria: “Iniziamo a fare costumi da bagno?”. E l’amica risponde prontamente “Sì”. Così inizia il viaggio.

Per entrambe sono subito chiari e condivisi i principi su cui basarsi: tessuti ecologici, rispettosi dell’ambiente e manifattura italiana di qualità.

I loro bikini – al momento fanno parte della collezione due modelli, Venus e Neptun, realizzati in diverse varianti colore – sono in tessuti di Econyl, un filato 100% nylon proveniente da materie riciclate, prodotto da un’azienda italiana, come italiani sono i piccoli artigiani che confezionano i costumi.

Il loro target di riferimento non è troppo circoscritto: ragazze e donne che possono sceglierlo per prendere il sole in spiaggia, come per fare surf o trekking in montagna. Il tessuto infatti è piuttosto resistente e si presta ad essere utilizzato anche per lo sport.

“Abbiamo cercato di disegnare linee che abbracciassero il corpo e si adattassero a tante diverse fisicità – spiegano – come anche a una molteplicità di utilizzi, per una donna che può passare da una festa a bordo piscina ad una passeggiata in montagna che si conclude con un bagno nel fiume”.

“Come consulente d’immagine – afferma Ilaria – cerco sempre di far sentire a proprio agio le mie clienti con quello che indossano, di accrescere la loro autostima attraverso ciò che vestono”.

Le taglie per ora si fermano alla L ma le giovani stiliste stanno già studiando nuovi modelli adatti a corpi più morbidi. Completa la collezione un pareo multicolor che verrà presentato tra poco meno di un mese, realizzato in fibre di bambù riciclato.

Una volta avviato il motore della creatività è un peccato fermarlo e così ci sono già progetti per una collezione invernale, con capi più sportivi, dedicati al fitness e allo yoga.

Punto GI non è solo un brand di moda sostenibile ma anche un progetto che supporta enti benefici: parte del ricavato dalla vendita dei costumi sarà infatti devoluto a due realtà locali come l’associazione Farsi Prossimo odv di Faenza e l’IRST di Meldola, per la ricerca oncologica.

I bikini sono in vendita dal 25 maggio sul sito internet www.puntogibrand.com