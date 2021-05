Vanno a 4 studentesse del Liceo scientifico Oriani di Ravenna le borse di studio per i voti migliori

Oggi, sabato 29 maggio, grazie alla collaborazione dell’Associazione “Liceo Scientifico A. Oriani” ed al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, sono state consegnate quattro borse di studio agli studenti risultati più meritevoli, per media di voti ottenuti allo scrutinio dello scorso anno scolastico.

Sono risultate premiate le seguenti studentesse:

Per la classe prima dell’a.s. 2019/20 Alba Rosetti,

Per la classe 2^ dell’a.s. 2019/20 Chiara Giorgioni,

Per la classe 3^ dell’a.s. 2019/20 Camilla Draghetti,

Per la classe 4^ dell’a.s. 2019/20 Chiara Guidi.

Erano presenti alla cerimonia il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ing. Giuseppe Alfieri, il presidente dell’Associazione “Liceo Scientifico A. Oriani” dott. Franco Gabici e la tesoriera dott.ssa Chiara Ruffini.

La cerimonia si svolge ogni anno come forma di collegamento tra il recente passato, rappresentato dagli ex studenti del Liceo, ed il futuro, impersonato dai giovani studenti che si intende simbolicamente stimolare all’impegno attraverso la borse di studio consegnate.