Al Fantini Club di Cervia l’arte della danza

Nuovo appuntamento da non perdere martedì sera 2 giugno alle ore 21 in diretta su Fantini Club. “L’arte della danza” è l’argomento di una puntata speciale in cui interverranno grandi personalità sportive del mondo della danza: Kledi Kadiu, ballerino, insegnante di danza e attore, Anbeta Tomorani, ex prima ballerina del cast di Amici, Alessandro Macario, ballerino di fama internazionale. Insieme a Claudio Fantini si parlerà del mondo della danza, con uno sguardo sull’importante evento di danza in programma a Cervia, con la scuola Kledi Dance e la collaborazione del Fantini Club, dal 23 al 26 agosto.

Come di consueto, l’appuntamento è alle ore 21, in diretta sulle pagine Facebook @fantiniclub e @dallarivolley, sui canali Youtube Fantini Club e Dallari Volley e sui siti fantiniclub e dallarivolley, dove i video integrali resteranno disponibili anche al termine della diretta. L’evento potrà inoltre essere seguito live anche su OA Sport.

Gli incontri Fantini Club Live sono in collaborazione con Bper Banca e con la Regione Emilia-Romagna.