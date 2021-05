Maestro Riccardo Muti registra a Piacenza l’inno per la Farnesina con l’Orchestra Giovanile Cherubini

Il maestro Riccardo Muti ha annunciato che a partire dal 2 giugno la registrazione dell’inno di Mameli, eseguita nei giorni scorsi al teatro municipale di Piacenza con l’Orchestra Giovanile Cherubini e il Coro del Teatro Municipale, sarà inviata dalla Farnesina a tutte le ambasciate ed agli 83 Istituti Italiani di Cultura del mondo.

Partiranno simbolicamente da Piacenza le celebrazioni per la 75ma Festa della Repubblica. “Infatti – ha sottolineato Riccardo Muti – il video dell’esecuzione originale dell’Inno di Mameli, registrato al Municipale, nel rispetto del suo rigore e della sua purezza e precisione, sarà inviato per l’occasione, in questa meravigliosa esecuzione, in tutto il mondo”.

“Doveva essere una sorpresa e restare riservata fino al 2 giugno – commenta con orgoglio l’assessore alla Cultura, che è anche vicepresidente dell’Orchestra Giovanile Cherubini, Jonathan Papamarenghi – ma le parole del Maestro hanno svelato questa iniziativa che è davvero straordinaria per la nostra città. C’è da emozionarsi, carichi d’orgoglio, nel vedere le immagini meravigliose del nostro Teatro in tutta la sua bellezza, dei bravissimi giovani musicisti della Cherubini, che a Piacenza si formano portandone il ricordo nelle più importanti orchestre del mondo, e dei Coristi disposti in ogni palchetto ed il maestro, poi, che ha messo tutto se stesso nell’esecuzione dell’Inno nazionale che gli si sentiva venire dal cuore”.