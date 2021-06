Di Palma (Usr ER): “Al lavoro da mesi per far ripartire la scuola a settembre al 100%”

Come riporta una nota Ansa, Bruno Di Palma, vicedirettore generale Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, durante un evento a Bologna ha parlato della ripresa scolastica: “La scuola ripartirà a settembre in sicurezza, e ripartirà al 100%. Ci stiamo lavorando già da mesi. I protocolli ci sono, ci sono tutti gli strumenti per garantire la sicurezza. Per l’esame di maturità è stato stilato, d’intesa con i sindacati, un protocollo per fare sì che gli studenti possano sostenere la prova in presenza”.

Per i giovani vaccinarsi “sarà fondamentale, – ha detto Di Palma – indispensabile. Questa è una cosa che dipenderà dalla sanità, dalla Regione Emilia-Romagna con il commissario Figliuolo. E’ nostro auspicio che questa cosa avvenga”.