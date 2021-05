I ragazzi di UPpunto a colloquio con Gian Paolo Vernocchi creatore di videogiochi: sono strumenti interattivi utili anche a scuola

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Intervista a Gian Paolo Vernocchi, co-fondatore e Direttore creativo di Destiny Beat, sulla Scuola Bottega dell’Hackathon

Questa settimana abbiamo intervistato Gian Paolo Vernocchi, co-founder e creative director di Destiny Beat, società di produzione di videogiochi. Gian Paolo è da sempre appassionato a questo ambito e, come ci ha raccontato, è stato felicissimo di condividere la sua esperienza e preparazione con i ragazzi delle scuole medie inferiori, che ha seguito grazie alla Scuola Bottega dell’Hackathon, promossa dall’Associazione Amici di Enzo. Nonostante gli impegni lavorativi, come ci ha spiegato Luca, uno dei tutor dell’Associazione, Gian Paolo ha speso gratuitamente il suo tempo con i più giovani, alcuni dei quali, talmente colpiti dal progetto svolto, hanno persino deciso di portare il tema dei videogiochi e dell’e-sport come argomento centrale della loro tesina d’esame.

Come stai?

“Proprio oggi abbiamo concluso la versione pc del nostro videogioco, sono davvero felice nonostante qualche ora di sonno in meno nel corpo.”

Di cosa ti occupi nella vita?

“Guido una società che si chiama Destiny Beat, in cui lavoriamo in 7. Creiamo videogiochi di nostra produzione per pc e console.”

Hai sempre avuto la passione dei videogiochi?

“Sì, ho sempre avuto questa passione fin da piccolo. Ho poi maturato la passione per il media, soprattutto grazie a mio fratello. Sono anche sempre stato indietro di una generazione rispetto a quello a cui tutti giocavano, e ciò tuttavia mi ha fatto apprezzare i classici del passato, che mi hanno formato.”

Quali possono essere i benefici dei videogiochi sui ragazzi?

“Sono infiniti. Intanto abbiamo finalmente capito tutti quanti che il videogioco è uno strumento di intrattenimento al pari di un libro o un film, e ci sono volute almeno due generazioni per accettarlo. Quello che i videogiochi hanno in più rispetto agli altri media è l’interattività, ovvero stimolano in maniera attiva chi li gioca. Inoltre, la cosa più bella che si è potuta osservare, in particolare durante l’ultimo anno è che i videogiochi sono in grado di unirci, di permetterci di stare insieme anche essendo lontani, creando momenti di collettività.”

Di cosa si occupa la Scuola Bottega che segui?

“La Scuola Bottega che ho avuto il piacere di seguire ha creato il progetto per un’aula gaming, ovvero la possibilità di introdurre in una scuola media uno spazio dedicato al gioco collettivo, che introduca anche al mondo degli e-sports. L’idea è nata dai ragazzi stessi, che ho avuto il piacere di accompagnare, ed è quella di unire l’elemento scolastico dell’apprendimento con la creazione di un’aula dedicata al gaming che potesse offrire sia titoli puramente dedicati all’intrattenimento e all’e-sport, sia lo scopo educativo, come Minecraft Educational.”

Come mai hai deciso di seguire una Scuola Bottega?

“Secondo me c’è un grande valore nel mentoring. Ognuno di noi è in un percorso di vita e spesso e volentieri non sappiamo nemmeno esattamente dove ci stiamo dirigendo. È utilissimo secondo me, soprattutto nei giovani, stare a contatto con chi ha già affrontato delle strade, in cui magari ha anche sbagliato, affinché impartisca ciò che ha imparato durante il suo percorso, cosicché le nuove generazioni possano prendere delle decisioni con la coscienza di chi ci è già passato. Io sono sempre stato appassionato nel trasmettere ciò che ho imparato agli altri e questa è stata perciò per me un’ottima occasione per farlo, e spero di averlo fatto al meglio.”

Che effetti ha avuto sui ragazzi disporre di un’aula gaming?

“L’effetto sui ragazzi è stato senz’altro positivo, li ho visti motivati ad inseguire un obiettivo e, spinti dalla passione per il gaming, apprendere moltissime nozioni del mondo del lavoro che altrimenti non avrebbero acquisito.”

Siete riusciti a crearle nel nostro territorio?

“Per il momento no, il progetto è ancora in fase di costruzione, ma la speranza rimane quella di un futuro in cui ogni scuola abbia la possibilità di disporre di un’aula gaming.”

Lavorare con i ragazzi delle medie piuttosto che con gli adulti è stato più facile o più difficile?

“Non penso sia stato né più facile né più difficile. Personalmente mi sono trovato molto bene a lavorare con i ragazzi delle scuole medie perché è l’età in cui ho iniziato a lavorare, quindi in alcuni di loro ho rivisto la stessa passione che avevo io. Mi sono divertito molto e mi ha dato molta soddisfazione vederli crescere ed imparare cose nuove puramente spinti da questa passione. Per me la cosa bella era collegarmi con loro e vedere ciò che avevano fatto. Capitavano quelle volte in cui potevo davvero dire di aver visto roba peggiore creata da professionisti.”

C’è l’idea di ampliare il progetto di questo tipo di Scuola Bottega nel futuro?

“Assolutamente sì, spero che il progetto di Scuola Bottega possa andare avanti ed ottenere lo spazio che merita, perché sono convinto del fatto che ai ragazzi non venga insegnato abbastanza che va bene sbagliare, perché è soltanto attraverso l’errore che possiamo capire ciò che vorremmo per il nostro futuro.”