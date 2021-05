Ottimi risultati per gli atleti della Strocchi di Faenza al campionato regionale

Con l’ultima prova di Speed si è concluso il campionato regionale di Arrampicata Sportiva a Faenza presso la palestra della Carchidio Strocchi. Grande festa dell’arrampicata con ottimi risultati per la società di casa. Tra i piccoli si sono distinte Gea Manetti e Sara Strocchi.

La prima ha concluso la gara al secondo posto, aggiudicandosi il titolo di Campionessa Regionale di Combinata U12F dopo quelli di Boulder e Lead, già conquistati nel corso della stagione, oltre a garantirsi un posto alle finali dei prossimi Campionati Italiani previsti per agosto. Stessa classifica di giornata anche per Sara, seconda U14F e pass per i Campionati, staccato grazie al risultato odierno.

Le aspettative maggiori erano rivolte ai più grandi, infatti per l’U16F Alice Strocchi non ha fallito l’ascesa al più alto gradino del podio e la vittoria nel Campionato regionale di Combinata.

Bene anche i due rappresentanti dell’U18 Sofia Marsigli e Marco Rontini, entrambi argento. Da Marco, dopo il recente Primato Italiano di categoria e i successi con la Nazionale, ci si sarebbe potuto aspettare di più, ma va precisato che la Speed è una specialità dove per vincere non si deve commettere il benchè minimo errore, cosa che statisticamente succede anche ai migliori.

Stessa sorte occorsa a Sofia, che nonostante il miglior tempo di qualifica e il record personale abbattuto in semifinale, è scivolata nell’ultimo confronto diretto. Suo comunque il titolo regionale di Speed, dopo quello ottenuto precedentemente in Lead.

Assente Jacopo Stefani nell’U20, la stessa categoria al femminile ha visto la lotta in finale fra Erica Piscopo e Giulia Randi, sfida ancora una volta vinta da Giulia, che dopo il campionato regionale di Boulder, ha aggiunto anche quello di Combinata.

Tutti qualificati per i prossimi Nazionali i rappresentanti della società ospite dall’U16 all’U20.