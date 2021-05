Sul sito dell’Ordine dei Medici di Ravenna il video per la campagna vaccinale realizzato dagli studenti del liceo classico

Giovani e covid. “Il tempo dei costruttori” è il titolo del video realizzato dagli studenti del Liceo classico “Dante Alighieri”, per rappresentare una testimonianza tangibile di cittadinanza attiva e di educazione alla diffusione della cultura scientifica.

Il video è stato prodotto al termine del percorso di Potenziamento biomedico, nato dalla collaborazione tra il Liceo classico e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ravenna. “Si tratta di un progetto innovativo, realizzato in base alle norme dell’autonomia scolastica, che ha permesso agli studenti delle classi 3A e 3B dell’indirizzo classico di approfondire argomenti di grande attualità e interesse tra i quali quelli relativi al sistema immunitario e alle vaccinazioni, con la finalità trasversale di far acquisire loro quegli strumenti indispensabili per discriminare tra informazione e disinformazione” spiegano dall’istituto superiore.

Le attività, riconosciute anche nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento,” coordinate e curate dalle docenti di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, professoresse Chiara Pini e Mariella Gulfo, e dal Dott. Marco Montanari, medico referente dell’Ordine per il progetto, sono state realizzate in forma di webinar, di lezioni frontali e di laboratori pratici virtuali.

“Il tempo dei costruttori “ è lo spunto nato dal discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma cosa significa essere costruttori per studenti liceali?

I ragazzi hanno approfondito il significato del termine “costruire” e compreso che si riferiva a qualcosa di più elevato, di più ampio, ai principi della nostra carta costituzionale e dunque al valore del bene comune cui tutti i cittadini debbono concorrere.

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale “ (art. 2 C.)

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica…..” (art.9 C.)

“…. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

(art. 4 C.)

“Limitarsi a riconoscere diritti non basta a garantirne l’effettivo esercizio, occorre che al riconoscimento di un determinato diritto corrisponda l’adempimento di un dovere da parte di qualcun altro – è la riflessione fatta dai ragazzi -. “Costruttori” sono coloro che per intelligenza, passione, responsabilità si impegnano alla formazione di una nuova cittadinanza che si sostanzia in azioni orientate all’informazione, alla formazione e all’azione”.

In quest’ottica, per gli educatori, assume rilevanza e significato l’insegnamento dell’educazione civica introdotto in forma sperimentale nel curricolo obbligatorio. In quest’ottica, gli studenti del Liceo classico Dante Alighieri hanno pensato di donare il loro contributo come ambasciatori della salute alla comunità ravennate e non solo.

“Da un incontro organizzato dalla professoressa Chiara Ercolani è nato dunque un progetto per il quale si ringraziano il Dott. Marco Montanari per la passione coinvolgente e la professionalità, le professoresse Chiara Pini e Mariella Gulfo per la guida sapiente e attenta con cui hanno preparato gli studenti e gli studenti che hanno partecipato a tutte le attività del progetto fino alla realizzazione del presente video” concludono dal Liceo ravennate.