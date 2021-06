70° Deco Industrie: sabato 5 giugno inaugurazione della Panchina Rossa contro violenza sulle donne e delle Coroncine dei “Racconti Ravennati”

Deco Industrie quest’anno ha raggiunto l’importante traguardo del 70° anniversario. Nell’ambito delle iniziative per celebrare questo anniversario, Deco ha voluto rivolgere il proprio sguardo in particolare verso le donne che troppo spesso ancora subiscono violenza. Presso la sede di Bagnacavallo è stata posata la Panchina Rossa, simbolo del percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza sulle donne. All’ingresso di tutti gli stabilimenti Deco verranno installate le Coroncine dei Racconti Ravennati, un progetto simbolo di identità ed emancipazione femminile nato da un collettivo di sei mosaiciste in collaborazione con il Centro Antiviolenza Linea Rosa.

All’inaugurazione sabato 5 giugno (ore 14) presso Deco Industrie in via Caduti del Lavoro 2 a Bagnacavallo, saranno presenti: Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, i rappresentanti delle istituzioni locali e associazioni del territorio. La cerimonia si svolgerà all’aperto nel rispetto delle norme anti COVID19.