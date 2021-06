Il 2 giugno si riunisce a Ravenna la prima assemblea nazionale della campagna “Per il clima-Fuori dal fossile”

Mercoledì 2 giugno, dalle ore 10,30 alle ore 17, si terrà a Ravenna la prima assemblea nazionale in presenza (nel rispetto delle norme anti-Covid) del coordinamento della campagna “Per il clima -Fuori dal fossile”.

Dopo le manifestazioni del 12 maggio, che hanno visto la partecipazione di molti attivisti in varie località del Paese, l’assemblea del 2 giugno farà il punto sull’andamento della campagna e valuterà le ulteriori iniziative da intraprendere nella seconda metà dell’anno in corso. L’incontro si terrà a Ravenna, nella sala Ragazzini in Largo Firenze.

La sessione del mattino è aperta a chiunque voglia interessarsi, compatibilmente con il numero massimo di presenze consentito dalle disposizioni anti covid.