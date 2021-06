Il “Caterraduno” arriva a Cervia il 25 e 26 giugno. Presente anche don Ciotti

Radio 2 ha svelato il nuovo programma che rivoluziona il format del Caterraduno, il raduno dei fan della trasmissione cult Caterpillar. L’evento quest’anno diventa itinerante e si chiamerà “Catertour”.

Il debutto, come spiegato in diretta dagli stessi conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti, sarà a Pesaro l’11 e 12 giugno con “musica, bicipolitana, spettacolo all’alba, tramonto sul mare, e temi sociali e ambientali”.

A Senigallia l’evento sarà il 18 e il 19 giugno (e non più dal 24 al 26 giugno come stabilito) per concludersi a Cervia il 25 e 26 giugno dove sarà presente anche don Ciotti, fondatore di Libera.

A breve la Rai comunicherà i dettagli.