I podcast di viaggio “Un giorno in Romagna” debuttano sulle tracce di Dante

Buona tavola, paesaggi meravigliosi, arte, storia, gente ospitale… e l’allegria come musica di fondo e filosofia di vita: ecco gli ingredienti di “Un giorno in Romagna“, i podcast di viaggio lungo la Strada della Romagna che dal mese di giugno guideranno turisti e viaggiatori alla scoperta di percorsi e luoghi fantastici di cui sarà difficile non innamorarsi.

Itinerari tra borghi e castelli, musei e parchi, costa e colline, lungo il Cammino di Dante e quello di San Romualdo, da ascoltare e riascoltare per scoprire con orecchie attente e occhi nuovi percorsi suggestivi, dove a ogni tappa non mancherà una pausa di gusto dedicata ai sapori tipici del territorio. I primi due podcast di viaggio “Un giorno in Romagna”, disponibili gratuitamente al link https://www.spreaker.com/show/un-giorno-in-romagna e sul sito web e sui social della Strada della Romagna, sono dedicati agli itinerari danteschi che attraversano il territorio della provincia di Ravenna, un omaggio al 700° anniversario della morte del Sommo Poeta.

“Sulle tracce di Dante: Ravenna“ accompagna i viaggiatori alla scoperta della città dei mosaici tra luoghi di culto e di cultura, paesaggi naturalistici e tesori artistici, senza dimenticare chi vuole assaporare i prodotti tipici del territorio e fermarsi qualche giorno in più per godersi una vacanza di relax e bellezza.

“Sulle tracce di Dante: Faenza e Brisighella” guida i viaggiatori alla scoperta della città delle ceramiche e di uno dei borghi più belli d’Italia, svelando i personaggi faentini che si trovano all’interno della Divina Commedia ed episodi memorabili che è possibile rivivere visitando antichi castelli. Non mancano anche in questa puntata suggerimenti gourmet per scoprire piatti tipici e vini identitari.