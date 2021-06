Un viaggio tra Occidente e Oriente con Caronte nel 3° episodio della web serie di Instabili Vaganti 

La Compagnia Instabili Vaganti prosegue il viaggio tra le suggestioni provenienti dal Poema dantesco e da incantati mondi orientali portando sulla scena on line il terzo episodio della web serie performativa “VideoDante # Indonesia”, che ruota attorno alla figura di Caronte, il traghettatore d’anime dai tratti demoniaci e strumento di giustizia divina.

La serie “VideoDante #Indonesia” (Italia – Indonesia, 2021) – promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, sostenuta dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e patrocinata dal Comune di Ravenna e Viva Dante – è un esempio di teatro virtuale che porta in scena l’unione di diverse arti performative e che coinvolge, in una collaborazione artistica a distanza, danzatori e artisti del teatro delle ombre balinese.

La web serie performativa, che si compone di sette episodi, racconta l’universo della Divina Commedia e le sue relazioni con la filosofia e la spiritualità orientale attraverso una ricerca che trae origine dalla letteratura e dalle arti performative e collocandosi, come i precedenti lavori della Compagnia, all’interno del macro progetto “Beyond Borders”, già vincitore – anche per il suo carattere multidisciplinare – del recente bando Boarding Pass Plus promosso dal MiC.

La web serie performativa vede la regista Anna Dora Dorno e il performer Nicola Pianzola affiancati, nel lavoro di ricerca e in video, dagli artisti indonesiani Made Suteja, performer di danza tradizionale balinese, Kadek Budi Setiawan, performer e costruttore di teatro delle ombre e Elly Eviana, danzatrice. Le musiche originali sono firmate dal musicista e compositore Riccardo Nanni in collaborazione con diversi musicisti indonesiani.

L’episodio “Charon” descrive il momento in cui Dante, nel III Canto dell’Inferno, ha oltrepassato la porta degli inferi e fa il suo incontro con Caronte, che dalle sponde del fiume Acheronte traghetta all’Inferno le sole anime dannate lasciando all’angelo nocchiero il trasporto di quelle anime salve – tra cui lo stesso Dante – verso il Purgatorio. Il performer Nicola Pianzola, in un’atmosfera cupa e infernale nelle tinte, restituisce al pubblico attraverso la maschera, la fisicità, la mimica e i gesti di una danza tribale, l’immagine dello spietato esecutore della volontà divina, quel Caronte descritto da Dante come un anziano dalla barba folta e bianca, dagli occhi infiammati e sprezzante nel tono e nelle parole con le anime dannate.

Le riprese video dell’episodio sono state realizzate presso La Città del Teatro di Cascina (Pisa), dove la Compagnia è stata ospite in residenza artistica per sviluppare parte del progetto multidisciplinare Beyond Borders, di cui anche “VideoDante # Indonesia” fa parte.

“Il lavoro in maschera che ha caratterizzato la realizzazione di questo episodio è un elemento che ci ha permesso di dialogare con la tradizione performativa balinese. La nostra è una trasfigurazione contemporanea di un’arte performativa secolare. La maschera che abbiamo utilizzato è stata realizzata dall’artista visiva Luana Filippi e fa parte di un lavoro più ampio che indaga differenti tradizioni orientali. Attraverso le maschere i movimenti del corpo acquistano valore assoluto e ogni piccolo dettaglio diventa essenziale per la rappresentazione in video”.

La web serie performativa, visibile on line sui canali social della Compagnia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, rientra tra le iniziative proposte dalla Regione Emilia-Romagna per il programma di celebrazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale “Dante 700 nel Mondo”, che coinvolge la rete delle rappresentanze diplomatiche e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

L’uscita on-line del quarto episodio della serie indonesiana è prevista per lunedì 21 giugno e, dopo una pausa estiva, la programmazione riprenderà a partire dal mese di settembre; nello stesso periodo usciranno gli ultimi episodi del capitolo indiano della serie ed esordirà il nuovo progetto dantesco che vedrà una collaborazione a distanza con artisti cileni, grazie al contributo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo nell’ambito della LR 5/2015.

Il duo artistico multidisciplinare Instabili Vaganti nasce nel 2004 per volontà della regista, performer e artista visiva Anna Dora Dorno e del performer, drammaturgo e film maker Nicola Pianzola e si contraddistingue per l’impegno civile e la ricerca artistica, l’innovazione nel teatro fisico, la sperimentazione nelle arti visive, performative e multimediali, nonché per la propria circuitazione mondiale. Instabili Vaganti ha presentato infatti le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi tra Americhe, Asia, Medio Oriente ed Europa, traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui la nomination ai Total Theatre Awards al Festival di Edimburgo.

Per vedere la puntata“Charon”: https://youtu.be/-zxzsi3PuwQ.

Per il calendario aggiornato degli episodi visitate il sito di Instabili Vaganti.