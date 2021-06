È inaccettabile lasciare su di una barella al Pronto Soccorso un 83enne per più di 26 ore… l’emergenza Covid è finita

È inaccettabile lasciare su di una barella al Pronto Soccorso di Ravenna per più di 26 ore – oramai sono diventate anche 30 perché lui è ancora là – un 83enne con pregresse patologie con sintomi di vertigine e giramenti di testa; ci è stato detto che l’ospedale ricovera solo i casi Covid, che come ben tutti sanno è quasi in esaurimento, eppure nessuno riesce a trovargli un posto letto almeno per farlo stare più comodo? Personale gentilissimo per carità, ma senza poterlo vedere e sentirlo solo pochi minuti al cellulare… tutto questo fa venire molta tristezza e angoscia a noi parenti. Spero che qualcuno provveda al più presto dato che Ravenna è un’eccellenza nella sanità. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e mi aiuteranno a risolvere questa situazione per non far sì che capiti ad altri.

Alessandra