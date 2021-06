Tutela Minori, venerdì 4 giugno un seminario al Mar di Ravenna a cura del Servizio diocesano

Uno spazio di riflessione e approfondimento per prevenire la violenza verso i più piccoli. Questo vuole essere il convegno “Proteggiamoli dalla violenza”, prima iniziativa del Servizio diocesano Tutela Minori, in programma il 4 giugno alle 15 alla sala Martini del Mar – Museo d’arte della Città in occasione della Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni.

Il convegno, che potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook del settimanale diocesano Risveglio (www.facebook.com/watch/risveglioduemila), sarà l’occasione ufficiale per presentare il nuovo Servizio diocesano, che ha avviato la sua attività nel settembre scorso con uno spazio di ascolto per le vittime di abuso. “Ma sarà anche l’opportunità di rendere visibili alcune collaborazioni già avviate con realtà della nostra città”, fa sapere la referente del Servizio Tutela Minori Annalisa Marinoni.

A portare i saluti iniziali saranno monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna – Cervia, e presidente del Servizio nazionale Tutela Minori della Cei e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Come relatori sono stati scelti due esperti del settore Tutela minori, in ambiti molto diversi: Mariagnese Cheli, già responsabile del Centro specialistico multiprofessionale “Il Faro” dell’Ausl di Bologna (che si occupa della cura e riabilitazione da maltrattamenti e abusi nell’infanzia e nell’adolescenza) e Gottfried Ugolini, responsabile del Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili attivo da 11 anni nella diocesi di Bressanone-Bolzano.

Infine sono previsti alcuni interventi che rendono evidente la rete di collaborazione che si sta cercando di creare a livello cittadino per la promozione di una cultura del rispetto dei più piccoli: Mirella Borghi, presidente del Comitato provinciale Unicef di Ravenna, Daniela Poggiali, dirigente dei servizi Sociali associati di Ravenna Cervia e Russi, Valeria Savoia, direttrice dell’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl Romagna – Ambito di Ravenna e Giovanna Piaia, presidente dell’associazione Dalla Parte dei Minori.

Seguirà la premiazione del concorso “Un disegno contro la violenza: educhiamoli al rispetto” rivolto ai bambini delle classi IV e V della scuola primaria grazie al contributo della Bcc Credito cooperativo ravennate forlivese imolese. Verrà allestita una mostra con i disegni in concorso che potrà essere visitata nelle aule didattiche del M.A.R. sabato 5 giugno dalle 9 alle 18 e domenica 6 giugno dalle 11 alle 19.

Per informazioni: tutela minori.formazione@diocesiravennacervia.it; 338.7130143