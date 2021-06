Esce “Colpi di Tosse” del rapper Moder feat. Irol: il singolo precede l’EP “Acrobati”

Alle ore 24 tra il 3 e il 4 giugno esce online il singolo “Colpi di Tosse” del rapper Moder (ex il Lato Oscuro della Costa), feat. Irol. Il brano precede l’imminente uscita dell’EP “Acrobati”, previsto per il 18 giugno su Glory Holy Records. Una traccia che non si pone come collaborazione canonica, ma che è partita dall’ospite, il giovane rapper riminese Irol, che ha inviato le bozze di beat e testo al veterano ravennate della scena italiana rap. “Da subito sono entrato dentro la canzone fino a lavorarla come fosse mia” -ammette Moder, aggiungendo- “sono molto orgoglioso del risultato, decisamente fresco e musicale”. Moder, non solo musicista ma anche docente di musica rap, definisce “Colpi di tosse” come uno spaccato di provincia, dove ribollono tanti talenti inascoltati e cresce frustrazione nei confronti delle ‘istituzioni locali’, spesso sorde e ripiegate verso loro stesse. A produrre il brano “Colpi di tosse” Kd. One.

I 5 brani dell’EP di Moder “Acrobati” sono nati tra un lock-down e una zona rossa.

“Nell’ultimo anno ho vissuto 6 vite e so che forse nulla sarà più come prima” -ammette Moder, scendendo maggiormente nei particolari- “Ogni notte appoggiavo la penna sul foglio, mentre fuori la morte non si arrestava, non riuscivo a non scrivere, era l’unica cosa che sentivo avesse senso. E’ venuto fuori Acrobati che più che un EP è una Grafic Novel a puntate, non ci sono supereroi solo ombre che si trascinano una notte in bianco dopo l’altra.

In questo anno interminabile ogni mia attività è stata bloccata, ho fatto il bracciante, ho lavorato per il cinema, incastrando i live in quella parentesi estiva di pseudo normalità. Sento che ora è il momento di fare uscire queste 5 tracce, dentro ci sono le scarpe infangate, le sigarette, i muri a cui parlavo ogni notte, le strade vuote, i parcheggi abbandonati. Ho corso a perdifiato inseguendo la musica, a volte mi sembra anche di averla trovata, ma chissà spesso sono ubriaco.

Siamo acrobati goffi, angeli monchi, in bilico su corde sdrucite e in fondo va bene così”.

Chi è Moder

Moder è un rapper: uno scribacchino di canzoni nascosto tra le nebbie della provincia ravennate. Inizia a scrivere nel 2000, fondatore del collettivo “Il Lato Oscuro della Costa” con il quale inizia a girare l’Italia su treni notturni e macchine di fortuna. La passione per musica e parole lo porta ad occuparsi di organizzazione e direzione artistica (al Cisim nella frazione multiculturale di Lido Adriano), a mescolarsi in esperienze teatrali, ad occuparsi di Laboratori di scrittura, a costruire collaborazioni con realtà musicali di ogni tipo, fino a insegnare “Tecniche di scrittura nel rap” all’università di Bologna. Nel 2010 il collettivo si scioglie e dopo un anno a cercare di smettere con la musica ricomincia tutto da capo, uno sbaglio alla volta.

Discografia di Moder

“Niente da dirti” mixtape 2011

“Sottovalutato” ep 2013

“8 Dicembre” album 2016

“Ci sentiamo poi” album 2020