“Faenza Riparte” arriva nei Corsi Saffi e Mazzini con mercatini, musica, shopping e degustazioni

Dopo il successo della prima serata, continuano gli appuntamenti di “Faenza riparte”, il nuovo calendario di appuntamenti in diverse serate di giugno, a partire dalle 18.30, promosse dall’Amministrazione comunale, a cura del Consorzio Faenza C’entro, per tornare a vivere il centro all’aperto e in sicurezza.

Venerdì 4 giugno le iniziative si spostano nei corsi Saffi e Mazzini – chiusi al traffico – con nuove opportunità di shopping, aperitivi, degustazioni, cene nei dehors dei locali, il mercatino di artigianato artistico e musica live. Il programma della serata prevede anche, in corso Saffi l’esibizione di Mariasole e Francesco Chiari, alle 20.30, dal Balcone dell’Ovs con “Come una specie di sorriso”, il loro omaggio a Fabrizio de Andrè nell’ambito della rassegna “Balconi&Cortili-On Air”, a cura di Rumore di Fondo.

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di distanziamento sociale. Il programma completo delle iniziative è in continuo aggiornamento e disponibile su www.faenzacentro.it e sulla pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro.

“Faenza riparte” è un’iniziativa del Comune di Faenza e del Consorzio Faenza C’entro, realizzata con il contributo della Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna. Coordinamento e organizzazione di Wap Agency.