‘La vetrina dei sentimenti’ vince il Concorso fotografico di 50&PIU’ su Anziani al tempo del Covid

Una mano che sfiora il vetro…oltre, il volto di una donna che con il solo, semplice gesto della sua mano ci trasmette tutta la tristezza, il dolore e la speranza del momento segnato dall’emergenza epidemiologica Ciovid-19. La mano, al di la del vetro, sembra accarezzare il volto dell’’anziana segnato dall’isolamento. E’ ‘La vetrina dei sentimenti’ di Elio Randi, la fotografia vincitrice del concorso organizzato da 50&PIU’, dal titolo “Anziani al tempo del Covid” ed aperto ai fotoamatori di tutta Italia.

Il tema proposto da 50&PIU’ Ravenna, Associazione di pensionati della Confcommercio della provincia di Ravenna, non era dei più facili e attraenti, anche se di grande attualità: “Gli anziani al tempo del Covid”. Si è voluto trovare un modo diverso per ricordare questa terribile epidemia che solo nel nostro Paese ha fatto oltre centoventimila morti e qualche milione in tutto il mondo. Nonostante ciò, un bel numero di fotoamatori da tutta Italia ha inviato molti lavori al Circolo Fotografico Ravennate, che ha offerto il supporto tecnico.

La Giuria, composta da Giampiero Corelli fotoreporter ravennate, Moreno Diana presidente del FotoCineClub Forlì e Ottavio Righini presidente 50&PIU’ Ravenna, ha valutato con grande attenzione ed apprezzamento le foto ricevute alla ricerca di un’opera che esprimesse i due sentimenti che la pandemia ha evidenziato: dolore e speranza.

All’unanimità, dopo approfondite discussioni, è stata scelta per l’aggiudicazione del primo premio la foto di Elio Randi dal titolo “La vetrina dei sentimenti”. Al secondo posto la foto di Doriana Rambelli dal titolo “Vicini e lontani”. Giuseppe Maione si è aggiudicato il terzo posto con la foto “C/C-19”. Due poi le segnalazioni dei giudici per Franco Ferretti con la foto “Al Circolo” e per Bruno Assirelli, per la foto “Incrocio pericoloso”, premio riservato ad un socio della 50&PIU’.

Le foto vincenti, unitamente ad altre quindici opere scelte, saranno oggetto di una esposizione presso le vetrine della Private Banking de La Cassa in piazza del Popolo a Ravenna, aperta dal 9 al 22 giugno, e presso lo stesso luogo sabato 19 giugno alle ore 11 avrà luogo la premiazione dei vincitori.