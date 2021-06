Torna a Pinarella #pinarella summer social time con Riccardo Aldighieri, La Sabri, Matt&Bise e Valeria Vedovatti

Luglio e agosto sono due mesi ricchi di appuntamenti che vedono il ritorno della iniziativa più attesa di Pinarella. Partirà infatti da giugno una serie di eventi per la seconda edizione di #pinarella summer social time. Tra gli importanti ospiti amati dai ragazzi, spicca Riccardo Aldighieri, influencer e creator digitale.

Aldighieri nasce come stilista, dopo aver conseguito il diploma in una scuola superiore ad indirizzo di moda. Dopo due anni di sfilate ed eventi Riccardo decide di dare una svolta alla sua carriera e si dedica al mondo dei social dove, ad oggi, è seguito da oltre 2,8 Milioni di persone su Tik Tok e centinaia di migliaia di persone su Instagram. Su queste piattaforme Riccardo mostra come la sua disabilità la PCI( paralisi cerebrale infantile) possa diventare un punto di forza per trasmettere ai ragazzi un messaggio positivo e coraggioso. È stato definito da “Il Sole 24 Ore” il secondo influencer, con disabilità, più influente d’Italia. Riccardo negli ultimi mesi è stato protagonista di collaborazioni con testate del calibro di Freeda e Fanpage in cui è emerso il suo lato più combattivo. Il suo motto: “Rendi la tua debolezza il tuo punto di forza”. I suoi video motivazionali sono spesso condivisi da personaggi famosi come Chiara Ferragni.

“Abbiamo pensato di riproporre questo evento per Pinarella dopo il grande successo dello scorso anno –dichiara l’Assessore Michela Brunelli-. Una iniziativa dedicata ai giovani, che può essere un momento di gioia comune per l’intera famiglia. È sempre più importante proporre una offerta turistica di intrattenimento ad ampio raggio. Tutti noi abbiamo bisogno di leggerezza, di ridere e scherzare; e la vacanza deve essere un momento in cui trovarsi con la famiglia e condividere esperienze. Per questo crediamo in questo progetto. #pinarella summer social time è un evento che acquista ancora più valore se pensiamo che, oltre ad offrire spensieratezza e divertimento è in grado di trasmettere valori positivi ai nostri giovani contribuendo alla loro formazione e preparazione alla vita di adulti consapevoli.”

Programma della edizione 2021

Gli eventi si svolgeranno in Piazzale Moneta a Pinarella – ingresso gratuito.

26 giugno ore 21.00 – Matt&Bise Show

La coppia storica di Youtube porterà in scena il meglio del suo ultimo format social, in compagnia di ospiti del web.

27 giugno ore 15.00 – LaSabri con Pikapalindromo.

La yotuber più famosa di Italia in compagnia di “Pika” intratterrà il pubblico con gag e giochi

20 agosto ore 21.00 – Valeria Vedovatti

L’influencer che sta facendo impazzire le ragazzine di tutta Italia commenterà il suo nuovo libro (Edito da Rizzoli – in uscita il 15 giugno)

21 agosto ore 21.00 – #BeViral

Il primo festival italiano dedicato alla musica virale. Saranno presenti cantanti emergenti e affermati sulle piattaforme social

22 agosto ore 15.00-Riccardo Aldighieri, Elena Sofia Picone, Roberta Zacchero

Un talk show con le star di TikTok. Temi: social network, opportunità, problemi, diversità, bullismo. Direzione artistica di Andrea Prada – Gruppo Euforika.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel massimo rispetto dei protocolli vigenti in termini di sicurezza anche legati alla emergenza sanitaria.