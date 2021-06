Un’ora e un quarto per andare da Ravenna a Marina Romea

Mercoledì 2 giugno. “Tento” di andare a Marina Romea (da Ravenna). Parto verso le 10:15 ed arrivo alle 11:30. Un’ora e un quarto per arrivare a destinazione. Merito della restrizione della carreggiata sul ponte, con traffico a senso unico alternato, regolamentato da un semaforo. Non voglio polemizzare sulla scelta dei tempi per l’esecuzione dei lavori e non voglio nemmeno pensare a quando su quel tratto di strada si riverseranno anche i camion (ieri, essendo festivo, non ce n’erano), semplicemente voglio raccontare quello che ho visto in quell’ora e un quarto di coda …macchine lanciate a tutta velocità in sorpasso che si “tuffavano” nei pertugi tra una macchina e l’altra, macchine infilate nello sterrato che porta ai capanni, con la stessa intenzione delle prime e, cosa ben più grave, macchine che, arrivate alla rotonda in prossimità del ponte, quella con il passaggio a livello ma di cui non sono riuscita a trovare il nome, saltavano di netto la rotonda infilandosi in controsenso e andando dritte a grande velocità. Per fortuna il numero di macchine in direzione Ravenna da Porto Corsini era estremamente ridotto per cui si è sfiorato l’incidente soltanto in un caso.

Ora io mi chiedo … dal momento che, viste le previsioni meteo, si poteva prevedere un afflusso copioso di persone verso il mare non si poteva semplicemente programmare la durata del semaforo in misura diversa nei due sensi di marcia? Non lamentiamoci poi dicendo che i turisti non vengono volentieri!!

Chiara