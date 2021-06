A Cervia torna Caterpillar, il programma di RAI Radio2

Dopo una lunga pausa durata vent’anni Caterpillar, la trasmissione di Radio 2 tornerà a Cervia per svolgersi nei luoghi più suggestivi della città. Il tour partirà da Pesaro l’11 e 12 giugno, passerà da Senigallia 18 e 19 giugno per concludersi a Cervia il 25 e 26 giugno. Grande attesa per il ritorno della trasmissione che già in passato aveva raccolto notevoli consensi con la presenza di un folto pubblico. Svelata già dai conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti la presenza a Cervia di Don Ciotti, fondatore di Libera. Scenari suggestivi per il ritorno della trasmissione saranno la spiaggia e la pineta ma anche il lungomare di Milano Marittima, luoghi caratteristici e “nuovi paesaggi” che diventano ambienti dedicati agli eventi.

“Siamo molto felici di questo ritorno e siamo pronti ad accogliere l’evento con grande entusiasmo.- dichiara il sindaco Massimo Medri -Abbiamo inaugurato questo sodalizio quando ero sindaco di Cervia nelle mie precedenti legislature e sono felice che quest’anno possa tornare nella nostra città. Si tratta di una trasmissione di alto livello che tocca svariati temi di attualità e del sociale e che ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti fra cui anche il Premio Nazionale Cultura della Pace. Oltre alla indiscussa visibilità che la presenza della trasmissione può portare alla città, si tratta di un evento in linea con la nostra idea di offerta turistica che possa far scoprire ed apprezzare le bellezze del territorio attraverso eventi di qualità”