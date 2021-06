ALICE IN WONDERLAND / Da Sgarbi Uno e Trino alla barca di de Pascale pescatore di voti per finire con il corpo di Arisa

Buon venerdì amici e amiche e buona lettura di questa puntata settimanale della mia rubrica.

Lo chiamavano trinità… Non stiamo parlando del celeberrimo film con Terence Hill e Bud Spencer, ma di Vittorio Sgarbi, che è stato al centro di una telenovela alla Beautiful nelle cronache locali in queste ultime settimane (chissà se è finita con l’ennesima replica alla replica della replica?), che ha raggiunto il suo climax quando nel rincorrersi di comunicati e smentite degli stessi, sembrava emergere uno scenario in cui il Vittorio Uno e Trino risultava appoggiare in vario modo allo stesso tempo tre liste in campo in vista delle prossime elezioni amministrative: ovvero La Pigna, Lista per Ravenna di Ancisi e la stessa lista o comunque la figura del Sindaco de Pascale. Tutto era cominciato con un comunicato della Pigna che affermava di avere il sostegno di Sgarbi, notizia poi smentita da Alvaro Ancisi, che con un coup de theatre rivendicava di avere lui il sostegno di Sgarbi… ma dalla cerchia dei più stretti collaboratori del critico d’arte sono trapelate ulteriori smentite, virando su un indirizzo più orientato, se non a una “benedizione” vera e propria da parte di Sgarbi nei confronti di de Pascale, comunque a un sibillino “pur essendo di sinistra il sindaco non ha governato male” che è suonato un po’ come un “non lo urlo a gran voce ma di fatto vedo favorevolmente un de Pascale bis”.

Poi ieri l’ennesimo colpo di scena, che stavolta chiuderebbe definitivamente l’affaire non lasciando spazio a ulteriori spin off. Sgarbi ha telefonato al sindaco e gli ha comunicato che non sarà presente con la sua lista alle prossime amministrative, e che ad ogni modo non sosterrà nessun candidato alternativo a de Pascale. Insomma non continuate a chiamarlo Trinità… “altrimenti ci arrabbiamo” fanno intendere dal suo staff. Ancisi dovrà farsene una ragione e accontentarsi dell’appoggio di Adinolfi e del Popolo della famiglia, e pure La Pigna dovrà “farsi bastare” il sostegno di Gianluigi Paragone, leader di Italexit, che è venuto in città nei giorni scorsi a dare la sua benedizione a Veronica Verlicchi davanti a un bagnetto di folla, che sembrava più una doccia freddina.

Parlando d’altro, lo sapete che la Mariola, da cui viene il celebre detto locale “cercare Mariola per Ravenna” tornerà prossimamente nella sua collocazione originaria, ovvero la nicchia a fianco al suo cavaliere nella torre civica pendente in via Paolo Costa (sarà messa una copia, perché l’originale verrà inserita invece in un percorso di musealizzazione presso il Museo Nazionale).Questa notizia l’ha comunicata alla cittadinanza tramite la sua pagina facebook l’Assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, ringraziando l’associazione Dis-ORDINE che aveva sollecitato in più occasioni l’amministrazione ad adoperarsi per riportare la Mariola al suo cavaliere. Per inciso, Mariola e cavaliere dovrebbero tornare ad essere finalmente visibili, se no che gusto c’è?

Si diceva che era un bell’uomo e veniva dal mare... Questa settimana è stata presentata lunedì pomeriggio allo Chalet dei giardini pubblici la Lista de Pascale Sindaco: va detto che in questa campagna elettorale si registra un proliferare di liste civiche, evidenziando un trend volto a smarcare sempre di più l’offerta politica dai partiti tradizionali (sia a destra che a sinistra), vissuti più come zavorre e vecchi arnesi da tenere sullo sfondo che come fiori all’occhiello da sfoggiare con orgoglio.

Filippo “Batman” Donati ci tiene a presentarsi come candidato civico, appoggiato sì da Lega e Fratelli d’Italia, ma se lo diciamo sottovoce magari è meglio. Michele de Pascale idem, sembra puntare più sulla sua lista civica che sul PD, che per altro non ha ancora presentato la squadra dei suoi candidati. Tornando alla lista de Pascale, il logo scelto è una barca a vela, del resto come si suol dire, finchè la barca va… lasciala andare. E di questi tempi forse non è poi un’idea così malsana scegliere come mezzo di trasporto un’imbarcazione piuttosto che, chessò, un camper… di sicuro è minore il rischio di beccarsi una multa, che poi non è poco.

Il richiamo alla barca a vela è anche un omaggio alle radici cervesi di Michele de Pascale, epigono della filiera politica “ziriotta” di cui Miro Fiammenghi è stato un po’ il capostipite, e che vanta oltre al Sindaco anche l’Assessore regionale al turismo Andrea Corsini, altro cervese doc. Sulla composizione della squadra presentata lunedì salta agli occhi un dato: l’eterogeneità sia a livello dei trascorsi politici (di cui per molti non c’è proprio traccia) sia per quanto riguarda gli ambiti lavorativi da cui provengono i vari candidati… un vero e proprio mix di categorie e figure che “va da Che Guevara e arriva fino a madre Teresa”. Magari shakerando un po’ ecco il cocktail perfetto. Ma dalla “pozione” servita ai ravennati dal Sindaco potrà venir fuori di tutto: sarà un elisir di lunga vita o uno sciroppo dal gusto amaro difficile da mandare giù? E, soprattutto, il Sindaco-pescatore-con-le-vele-al-vento quanti voti pescherà con la sua lista? A chi li porterà via? E vincerà la sua personale Coppa America?

Arisa su Instagram

Un’altra chicca che ha spopolato sui social questa settimana è stata la foto in topless (in realtà il seno è solo parzialmente scoperto) pubblicata dalla cantante Arisa nel suo profilo Instagram. Arisa ha pubblicato questa foto per sensibilizzare su un tema importante come la bodypositivity. Non si tratta di un estemporaneo e fine a se stesso atto di esibizionismo per fare incetta di like a quanto pare. Il messaggio dello scatto sottolinea l’importanza di accettarsi con i propri pregi e difetti. Di più, non solo accettare, ma andare fieri della propria fisicità, anche quando questa si discosta dai canoni convenzionali di bellezza mainstream.

Ovviamente, oltre ai tanti attestati di stima da parte di chi ha compreso il messaggio autentico convogliato dalla foto, non sono mancati gli haters, che hanno scambiato un fiero e spontaneo mostrarsi così per come si è, senza aver paura del giudizio altrui, con un atto di superficiale, e addirittura per qualcuno volgare, mood narcisista con lo scopo di far parlare di sé. Ma si sa che la volgarità e la malizia stanno spesso non nelle cose in sé, ma nello sguardo impregnato di pregiudizi di chi osserva. A noi la foto di Arisa piace e ci piace che attraverso i social si possano affrontare temi come la bodypositivity, che si inserisce più in generale nella battaglia contro il bodyshaming, purtroppo altro trend che inquina i social e su cui non possiamo e non vogliamo abbassare la guardia. Arisa continua così, continua a cantare e ad andare Controvento!

Per questa settimana è tutto, buon week end e a venerdì prossimo!