Aperitrisi letterari sul web: appuntamento con Giovanni Pannacci e il suo “Noi siamo qui”

Venerdì 4 giugno lo scrittore riminese Giovanni Pannacci presenta il suo libro Noi siamo qui (Fernandel, 2021) nel nuovo appuntamento con la rassegna letteraria degli AperiTrisi, organizzati dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. L’autore parlerà del volume in un video che sarà pubblicato alle 17.30 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca Trisi”.

Protagonista del libro è Gemma, una ragazza che non si è mai sentita a suo agio nei gruppi numerosi e nei giochi di squadra, preferendo quelle attività che si possono svolgere con pochi compagni. Forse è per questo che ha stretto amicizia con tre alunni stranieri della sua classe. Quando sono arrivati Matei dalla Romania, Raya dal Pakistan e Paula dal Brasile, Gemma ha provato un naturale moto di simpatia per questi ragazzi, all’inizio così spaesati. E dato che in un gruppo ristretto Gemma si sente a suo agio, in breve tempo sono diventati inseparabili. È proprio dalla sua improvvisa scomparsa che prende le mosse questo romanzo. Tutti insieme uniranno le forze per strappare Raya all’ingiusto destino che il padre vorrebbe per lei.

Giovanni Pannacci, laureato in lettere moderne con una tesi in antropologia visuale, è specializzato nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri e in passato si è occupato di certificazioni linguistiche. Ha tenuto laboratori di scrittura creativa, teatro e cinema in ogni ordine di scuola. Attualmente insegna in una scuola di Rimini. Per l’editore Giulio Perrone ha pubblicato il romanzo La canzone del bambino scomparso (2012) e per Fernandel L’ultima menzogna (2016) e La donna che vedi (2019).

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 38556 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.