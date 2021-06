Balconi&Cortili a Faenza: protagonisti i fratelli Francesco e Mariasole Chiari con l’omaggio a De Andrè

L’associazione Rumore di Fondo propone per il secondo anno la rassegna Balconi&Cortili, all’interno del progetto Ripartiamo con la Cultura promosso dal Comune di Faenza e dall’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con Materiali Musicali e Faenza Centro, dopo il grande successo dello scorso anno, nell’ambito di Ripartiamo con la Cultura.

Le serate, organizzate in collaborazione con Faenza Centro, coniugano la valorizzazione di artisti del territorio con la proposta di repertori di qualità adatti al grande pubblico.

Venerdì 4 giugno alle 20.30, sul Balcone di Piazza della Libertà, di fronte alla Fontana Monumentale, sopra il bar Corona, si terrà l’Omaggio al grande cantautore Fabrizio De Andrè intitolato “Come una specie di sorriso” con il duo brothers composto da Francesco e Mariasole Chiari.

I due fratelli Francesco e Mariasole Chiari eseguiranno lo spettacolo titolato “Come una specie di sorriso”, dedicato a Fabrizio De Andrè. Lo spettacolo è stato proposto con successo alla cittadinanza faentina nel 2019, in occasione del ventennale della scomparsa del noto cantautore. Durante l’esibizione faranno da filo conduttore alle canzoni del cantautore genovese (reinterpretate in chiave acustica con chitarra, flauto traverso, voci, loop station) brevi monologhi estratti dai suoi live e dai suoi diari, in un unico fluire delle idee e della poetica del cantautore.