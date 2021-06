Ravenna. Ultimi giorni per visitare The Bearers Of The Cross dell’illustratore e street artist Zamoc alla Classense

Ultimi giorni per visitare The Bearers Of The Cross / Equinozio di primavera, intervento artistico per il ciclo Ascoltare Bellezza creato da Luca Zamoc in dialogo ideale con l’opera musiva che domina la grande Sala del Mosaico della Biblioteca Classense a Ravenna.

Luca Zamoc è considerato uno dei più interessanti illustratori e street artist italiani di oggi. Nato a Modena nel 1985, residente a Milano, docente all’Istituto Polimoda di Firenze, ha collaborato con il Festival della Filosofia, affrescato la celebre Cà Zemian dello chef Massimo Bottura sempre a Modena, oltre a numerosi lavori d’arte per case editrici e noti marchi internazionali come Netflix, Prada, New York Times. Assieme a numerosi interventi pittorici in vari contesti pubblici europei ed extraeuropei.

L’artista definisce il suo disegno “un’arma della coscienza per comprendere l’universo che ci circonda” e trae fonte d’ispirazione preminente dalla mitologia e dall’epica; proprio come nel caso di questo inedito The Bearers Of The Cross / I portatori della croce.; acrilico su tela di cm 200×200 realizzato a Milano nei lunghi giorni della pandemia. All’intervento artistico è correlato un catalogo dedicato, con testo di Bianca Felicori ed immagini di Nicola Carignani.

Il percorso Ascoltare Bellezza, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, Istituzione Biblioteca Classense e MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, dal 2018 vede annualmente quattro artisti contemporanei impegnati a realizzare un’opera in relazione con il prezioso elemento musivo pavimentale risalente al VI secolo d.c. della Sala del Mosaico della Biblioteca Classense. Un momento di raccoglimento artistico che accompagna e saluta l’arrivo delle stagioni, cui hanno partecipato in questi tre anni: Nicola Samorì, Giovanni Frangi, Luca Pignatelli, Giovanni Manfredini, Nanni Balestrini, Piero Pizzi Cannella, Nicola Verlato, Arnold Mario Dall’O, Daniela Alfarano, Daniele Galliano.

Martedì 22 giugno alle ore 16,30 verrà inaugurato il nuovo appuntamento stagionale dedicato al Solstizio d’estate con Hanabi flowers of fire opera dell’artista catalano Santi Moix.

Luca Zamoc The Bearers Of The Cross / Equinozio di primavera

4 maggio – 5 giugno 2021

Ravenna, Sala del Mosaico/Biblioteca Classense, via Baccarini, 3

Orari al pubblico: da martedì a-sabato 9-19. Chiuso domenica e lunedì. Ingresso libero. Alla mostra si accede con mascherina e in ottemperanza delle disposizioni in materia sanitaria. Info: Tel. 0544.482115-35404